03 May 2022 - 16:27- Gündem G: 03 May 2022 - 16:30

Esnaf Odalarından gelenekselleşecek bayramlaşma

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bayramın ikinci gününde bayramlaştı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Esnaf Odalarından gelenekselleşecek bayramlaşma mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Esnaf Odalarının yeni binasında yapılan bayramlaşma töreni Birlik Başkanı Kadir Durmuş ev sahipliğinde yapıldı. Bayramlaşma törenine Esnaf Odaları Kredi Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Birliğin eski başkanı Kemal Kaya ve odaya bağlı odaların başkanları ve odaya üye esnaflar katıldı.

“ODA BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR”

Bayramlaşma merasiminde Birlik Başkanı Kadir Durmuş kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Törene katılan oda başkanlarına ve esnaflara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kadir Durmuş geleneğin devam etmesi temennisinde bulundu. Durmuş konuşmasına, “Uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya geldik. İnşallah Allah’ın izni ile başlattığımız bayramlaşma merasimi uzun yıllar devam eder. Bütün arkadaşlarımız hemen hemen teşrif ettiler. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

03 May 2022 - 16:27 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.270.810 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bordür parke taşı tamiri ve yapım işi ihale edilecek mask
Bordür parke taşı tamiri ve yapım işi ihale edilecek
Hazır rulo çim satın alınacak mask
Hazır rulo çim satın alınacak
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Vali Yavuz polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı mask
Vali Yavuz polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı
KOTO’da bayram dışarıya taştı: Kocaeli iş dünyası KOTO’da hasret giderdi mask
KOTO’da bayram dışarıya taştı: Kocaeli iş dünyası KOTO’da hasret giderdi
Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'silahlı bayram kutlama' uyarısı mask
Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'silahlı bayram kutlama' uyarısı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL