Esnaf Odalarından gelenekselleşecek bayramlaşma

Esnaf Odalarının yeni binasında yapılan bayramlaşma töreni Birlik Başkanı Kadir Durmuş ev sahipliğinde yapıldı. Bayramlaşma törenine Esnaf Odaları Kredi Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Birliğin eski başkanı Kemal Kaya ve odaya bağlı odaların başkanları ve odaya üye esnaflar katıldı.

“ODA BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR”

Bayramlaşma merasiminde Birlik Başkanı Kadir Durmuş kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Törene katılan oda başkanlarına ve esnaflara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kadir Durmuş geleneğin devam etmesi temennisinde bulundu. Durmuş konuşmasına, “Uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya geldik. İnşallah Allah’ın izni ile başlattığımız bayramlaşma merasimi uzun yıllar devam eder. Bütün arkadaşlarımız hemen hemen teşrif ettiler. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.