Esnaf Odalarından gelenekselleşecek bayramlaşma

Esnaf Odalarının yeni binasında yapılan bayramlaşma töreni Birlik Başkanı Kadir Durmuş ev sahipliğinde yapıldı. Bayramlaşma törenine Esnaf Odaları Kredi Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Birliğin eski başkanı Kemal Kaya ve odaya bağlı odaların başkanları ve odaya üye esnaflar katıldı.
“ODA BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR”
Bayramlaşma merasiminde Birlik Başkanı Kadir Durmuş kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Törene katılan oda başkanlarına ve esnaflara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kadir Durmuş geleneğin devam etmesi temennisinde bulundu. Durmuş konuşmasına, “Uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya geldik. İnşallah Allah’ın izni ile başlattığımız bayramlaşma merasimi uzun yıllar devam eder. Bütün arkadaşlarımız hemen hemen teşrif ettiler. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.