03 May 2022 - 16:29- Gündem G: 03 May 2022 - 16:31

İş insanı İlhan Akkurt’tan hakkındaki iddialarına cevap

Kocaeli’de emlak işleriyle uğraşan İslam Özkarhan'ın iddiaları ve Ankara'ya yaptığı yürüyüş ile ilgili İlhan Akkurt açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen İlhan Akkurt, en kısa zamanda yeni bir suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.
İş insanı İlhan Akkurt’tan hakkındaki iddialarına cevap mask
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Başiskele'de emlak işleriyle uğraşan İslam Özkarhan, Akkurt Royal City sahibi İlhan Akkurt ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialarda bulunarak bayram günü Ankara’ya yürüyüşe geçti. Özkarhan, Akkurt’un Başiskele Aydınkent’te yaptığı hafriyat çalışmasında dere yatağını doldurduğunu iddia etti. Akkurt’un kaçak hafriyatlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdiğini söyleyen Özkarhan, Büyükşehir Belediyesi’nin Akkurt’a ayrıcalık tanıdığını ileri sürdü.

İş insanı İlhan Akkurt ise Özkarhan tarafından ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Akkurt, Özkarhan’ın hakkında çıkan cezadan kurtulmak için şikayetten vazgeçilmesi ve muhtemel tazminat davalarının önüne geçmek için asılsız iddialarda bulunduğunu söylerken Özkarhan ile alakalı yeni bir suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

“İDDİALAR ASILSIZ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Özkarhan’ın ortaya attığı iddialara yönelik açıklama yapan İlhan Akkurt, “2 yıl önceki Akkurt Secret Garden projesi çerçevesinde yapmış olduğumuz emlak komisyonculuğu ile alakalı mahkemece haklılığımız bütün belgelerle ortaya çıktı. Hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk ve kendisi de yağma suçundan 2 yıl ceza aldı. Şimdi o cezayı çekmemek için bizi taciz ediyor. Amacı, kendisi hakkındaki cezayı düşürmek. Daha önceden de sabıkası var. Taciz ile ilgili gözaltına alınmıştı. Yeni bir suç duyurusunda bulunacağım. Bahsini ettiği dere yatağını doldurma, hafriyat projesiyle ilgili biz yalnızca altyapı çalışmasını yaptık. Kaçak hafriyat yaptığımızla alakalı ve diğer tüm iddialarıyla alakalı tüm söyledikleri asılsızdır. En kısa zamanda yeni suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

03 May 2022 - 16:29 - Gündem

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