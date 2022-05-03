03 May 2022 - 16:33- Spor G: 03 May 2022 - 16:35

Helal olsun sana Can Dede!
Helal olsun sana Can Dede! mask

Kocaelispor’un cefakar, vefakar, emektar taraftarı Ahmet Aydın, Nam-ı diğer “Can Dede” Kocaelispor’un Büyükşehir Belediye Erzurum ile oynadığı maçı yerinde izledi. Oruçlu olarak otobüs ile aktarma yaparak Erzurum’a giden Can Dede maçı izledikten sonra Azerbaycan Nahçıvan’dan gelen otobüse bilet buldu ve İzmit’e döndü. Emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyesinin tamamını masraflara harcayan, yaklaşık 30 saatlik otobüs yolcuğu yapan 63 yaşındaki Ahmet Aydın’ı emeği ve mücadelesinden ötürü yürekten kutluyoruz.

03 May 2022 - 16:33 - Spor

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Helal olsun sana Can Dede! mask
Helal olsun sana Can Dede!
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