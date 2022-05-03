Helal olsun sana Can Dede!

Kocaelispor’un cefakar, vefakar, emektar taraftarı Ahmet Aydın, Nam-ı diğer “Can Dede” Kocaelispor’un Büyükşehir Belediye Erzurum ile oynadığı maçı yerinde izledi. Oruçlu olarak otobüs ile aktarma yaparak Erzurum’a giden Can Dede maçı izledikten sonra Azerbaycan Nahçıvan’dan gelen otobüse bilet buldu ve İzmit’e döndü. Emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyesinin tamamını masraflara harcayan, yaklaşık 30 saatlik otobüs yolcuğu yapan 63 yaşındaki Ahmet Aydın’ı emeği ve mücadelesinden ötürü yürekten kutluyoruz.
# ile, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.