İzmit'te kadınları taciz eden sapık yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bekirpaşa beldesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde bir kadını takip eden İ.Ö. adlı şahıs, apartmana giren kadından kapıyı açmasını istedi. Bir anda kadına cinsel organını gösterip kaçan şahıs, apartmanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Beldede yalnız gördüğü bayanlara cinsel organını gösteren şahsın yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlattı. Günler süren çalışmalar sonucu polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan İ.Ö., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.