Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de anahtar teslim törenine video mesajla katıldı. Türkiye'nin tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olduğunu belirten Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili de dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır" diyen Erdoğan, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Coğrafyamızda barış, huzur ve güven özlemi iççindeki Mazlum ve mağdur tüm kardeşlerimizin bayram gibi bayram geçirecekleri günlere bir an önce kavuşmalarını diliyorum.

"BİTEN EVLERE 50 BİN AİLE YERLEŞTİRİLDİ"

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde yıllarca çadırlarda yaşayan kardeşlerimizin hayat şartlarını bir parça da olsa düzeltmek için 250 noktada inşa ettiğimiz briket evlerin resmi açılışını yapıyoruz. 77 bin briket evin 57 bin 306'sını tamamladık. Kalanların inşası ve hazırlıkları sürüyor. Bu evler camisiyle, okuluyla, sosyal tesisi çocuk parkı ile eksiksiz bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştı. İnşası biten yerlere şuana kadar 50 bin aile yerleştirildi. Briket ev sayısını 100 bine çıkartarak 100 bin ailenin şartları bir parça da olsa düzeltmiş olacağız.

"MAZLUMLARA BAKARKEN SADECE İNSAN GÖRDÜK"

Kimse vatanını, evini düzenini sebepsiz yere terk etmez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapımızı açmak bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de tarihimiz de bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Bu vazifemizi yerine getirmenin huzuruyla dünyanın karışışına çıkıyoruz. Batılıların sergiledikleri, ırkçı ayrımcı bencil tutumu yüzlerine vuruyoruz. Mazlumlara bakarken sadece insan gördük, görüyoruz.

"DÜNYANIN EN ÇOK YARDIM YAPAN ÜLKESİ KONUMUNDAYIZ"

Kimsenin teninin, saçının rengine, inancına bakmadık bakmıyoruz. Bu anlayışla, sadece Suriye'de değil, dünyanın pek çok yerinde yardım ve destek programları yürütüyoruz. Yıllardır Afrika'nın ve balkanların birçok yerinde dostlarımızın yanındayız. Daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken şimdi tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi konumundayız. Sadece mazlumların canlarını ve onurlarını kurtarmalarını sağlamak için kapılarımızı açmakla kalmadık, onların yeniden evlerine dönebilmeleri için de her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz.

"GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER İÇİN PROJE HAZIRLIĞINDAYIZ"

Türkiye'nin Suriye'de derinleşen insani trajedi karşısında başlattığı sınır ötesi harekatları güvenli bölgelere bu güne kadar 500 bin Suriyeli dönüş yapmıştır. Özellikle briket evler bu adımlar bunlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde bulunan 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz. Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşları desteğiyle hayata geçireceğiz. Azez-Cerablus-El Bab-Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 bölgedeki yerel meclislerle yürüteceğimiz proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Konuttan okul ve hastaneye kadar, tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmalar yürüterek gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız."