İzmit Belediyesinden Hıdırellez öncesi köylerde yoğun hazırlık

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle baharın gelişini temsil eden Hıdırellez’de köylerde üç gün boyunca dolu dolu geçecek olan programların hazırlıkları sürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programlar öncesinde çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi, Mecidiye, Bayraktar ve Balören köylerinde Hıdırellez kutlamaları öncesinde kutlama yapılacak alanlarda ahşap yenileme, genel bakım ve onarım, boyama ve tırpan çalışmaları gerçekleştirdi.

KUTLAMA ÖNCESİ HUMMALI ÇALIŞMA

İzmit Belediyesi Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlükleri ekipleri Hıdırellez kutlamaları öncesinde çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Mecidiye Köyü Uzun Hasan Türbesi, Bayraktar Mesire Alanı ve Balören Köylerinde kutlama yapılacak alanlarda tırpan, amfi tiyatrolarda ahşap yenileme, yıkama, bakım onarım, peyzaj ve genel bakım çalışmaları gerçekleştirilerek alanlar kutlamaya hazır hale getirildi.

YEMEKLİK MALZEME VE AŞÇI DESTEĞİ

Coşkulu kutlamalar öncesinde hazırlıklara hız veren İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kutlamalar öncesi hazırlıkları tamamlıyor. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü de yemeklik malzeme olarak et, bulgur, yağ, içecek, plastik tabak, kaşık ve aşçı desteği sağladı. İzmit Belediyesinin desteklediği etkinlikler 3 gün boyunca sürecek.