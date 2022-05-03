03 May 2022 - 22:06- Gündem G: 03 May 2022 - 22:08

İzmit Belediyesi evde bakım hastalarını Ramazan Bayramında unutmadı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, evde bakım hizmeti sağladığı yaşlı ve engelli vatandaşlarını unutmadı.
İzmit Belediyesi evde bakım hastalarını Ramazan Bayramında unutmadı mask

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından öz bakım ihtiyaçlarını karşılamada güçlük yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara sağlanan kişisel bakım hizmeti, Ramazan Bayramı öncesi de titizlikle sürdürüldü. Bakım ihtiyaçları karşılanan hastalara küçük armağanlarda bulunan evde bakım hizmeti personelleri, havlu, duş jeli, kolonya ile evde bakım hizmeti alan vatandaşların Ramazan Bayramlarını kutladı. 

TEŞEKKÜR ETTİLER

Evde bakım hizmeti verilmeye başlanmasının ardından yaklaşık 247 hastaya düzenli şekilde kişisel bakım hizmeti sağlayan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu hizmete ihtiyaç duyan her haneye ulaşma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Hediyelerini alan evde bakım hizmeti alan vatandaşlar güzel dilekleri ve ince düşüncesi için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.

03 May 2022 - 22:06 - Gündem

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