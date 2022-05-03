03 May 2022 - 22:07- Siyaset G: 03 May 2022 - 22:08

BTP Genel Merkezi’nde yoğun bayramlaşma trafiği

17 siyasi parti ile yapılan bayramlaşmalarda güncel siyasi ve ekonomik meselelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

BTP Genel Merkezi’nde yoğun bayramlaşma trafiği mask

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma gerçekleşti. Bayramlaşma programının en yoğun adreslerinden biri de Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) oldu. BTP, 17 siyasi parti ile bayramlaşma gerçekleştirdi. BTP’nin bayramlaşma heyetinde Genel Sekreter Mustafa Pak, Genel Başkan Yardımcıları Lütfullah Önder, Emre Vona, Ender Karabulut ve Ankara İl Başkanı Murat Özilhan yer aldı.

BTP Genel Merkezi’ne gelen Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Genç Parti, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi,  Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Anavatan Partisi, Gelecek Partisi, Demokratik Sol Parti, Saadet Partisi ve Merkez Parti temsilcileri ile BTP heyeti arasında bayramlaşma gerçekleşti.

Güncel siyasi ve ekonomik meselelere ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı bayramlaşma ziyaretleri samimi bir havada geçti.

03 May 2022 - 22:07 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.270.810 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
AKP'de 12 ilçede 7 milletvekili, 12 belediye başkanlı bayramlaşma mask
AKP'de 12 ilçede 7 milletvekili, 12 belediye başkanlı bayramlaşma
BTP Genel Merkezi’nde yoğun bayramlaşma trafiği mask
BTP Genel Merkezi’nde yoğun bayramlaşma trafiği
CHP Kocaeli 12 ilçede bayramlaştı mask
CHP Kocaeli 12 ilçede bayramlaştı
Akşener’den bayram sürprizi! “Haram düzeni helal oylarla yıktığımız bir döneme giriyoruz” mask
Akşener’den bayram sürprizi! “Haram düzeni helal oylarla yıktığımız bir döneme giriyoruz”
İYİ Parti bayramlaşmasına Akşener de geldi mask
İYİ Parti bayramlaşmasına Akşener de geldi
Ergün’den AKP’ye bayram nasihatı! “Makul bir gidiş planı yapmak lazım” mask
Ergün’den AKP’ye bayram nasihatı! “Makul bir gidiş planı yapmak lazım”
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL