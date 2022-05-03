BTP Genel Merkezi’nde yoğun bayramlaşma trafiği

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma gerçekleşti. Bayramlaşma programının en yoğun adreslerinden biri de Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) oldu. BTP, 17 siyasi parti ile bayramlaşma gerçekleştirdi. BTP’nin bayramlaşma heyetinde Genel Sekreter Mustafa Pak, Genel Başkan Yardımcıları Lütfullah Önder, Emre Vona, Ender Karabulut ve Ankara İl Başkanı Murat Özilhan yer aldı.

BTP Genel Merkezi’ne gelen Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Genç Parti, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Anavatan Partisi, Gelecek Partisi, Demokratik Sol Parti, Saadet Partisi ve Merkez Parti temsilcileri ile BTP heyeti arasında bayramlaşma gerçekleşti.

Güncel siyasi ve ekonomik meselelere ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı bayramlaşma ziyaretleri samimi bir havada geçti.