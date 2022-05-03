03 May 2022 - 22:08- Gündem G: 03 May 2022 - 22:09

Başkan Hürriyet, Pazarcı esnaflarıyla bayramlaştı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Pazar alanında pazarcı esnafıyla bir araya gelerek Ramazan Bayramı’nı kutladı
Başkan Hürriyet, Pazarcı esnaflarıyla bayramlaştı mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Pazar alanında düzenlenen, Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programında pazarcı esnafıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Başkan Hürriyet’e İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve Yaşar Kardaş, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç, Eray Bodur ve İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen eşlik etti.

“BENİM İÇİN KIYMETLİSİNİZ”

Düzenlenen bayramlaşma programında konuşmalarını yapan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Ramazan Ayı boyunca tuttuğunuz oruçları rabbim kabul etsin inşallah. Pazarımızın ihtiyaçları noktasında başkanımla beraber hareket ederek eksiklikleri hızlıca tamamlamak adına gücümüzün yettiği şekilde elimizden ne geliyorsa destek vermeye hazırız. Pazarcı esnafı bizim için önemli milletvekilliği dönemimde de çok sık bir araya geldik. Sizler benim için çok kıymetlisiniz, hizmetin siyaseti ve partisi olmaz o yüzden hizmet bizim önceliğimiz. İstek, talep ve ihtiyaçlarınıza göre her türlü desteğe açığız elimizden geldiği kadar seve seve yardımcı olmaya hazırım” diyerek konuştu.

03 May 2022 - 22:08 - Gündem

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