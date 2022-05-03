AKP'de 12 ilçede 7 milletvekili, 12 belediye başkanlı bayramlaşma

AKP Kocaeli İl Başkanlığı koordinesinde pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen geleneksel ilçe bayramlaşmaları bu Ramazan Bayramıyla yeniden başladı. İlçe Başkanlıklarında gerçekleşen programlara milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Üç kademe istişare kurulu üyeleri, mahalle başkan ve teşkilatları, sandık kurul üyeleri ailecek bu bayramlaşma programlarında bir araya geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Bayramı bayram yapan birlik ve beraberliktir. Allah’a hamd olsun Ramazan Bayramı ile birlikte yeniden özlediğimiz o bayram coşkusunu doyasıya yaşadık. Bu sevincimizi bütün teşkilatımızla birlikte paylaştık” dedi. Bayramın 1.günü sabah saat 9.30’da başlayan ilçe bayramlaşma programının ardından, bütün teşkilat üyeleri saat 12.00’de İl Başkanlığı önündeki İl Bayramlaşma Programında bir araya geldi.