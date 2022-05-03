AKP'de 12 ilçede 7 milletvekili, 12 belediye başkanlı bayramlaşma

AKP Kocaeli İl Başkanlığı koordinesinde pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen geleneksel ilçe bayramlaşmaları bu Ramazan Bayramıyla yeniden başladı. İlçe Başkanlıklarında gerçekleşen programlara milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Üç kademe istişare kurulu üyeleri, mahalle başkan ve teşkilatları, sandık kurul üyeleri ailecek bu bayramlaşma programlarında bir araya geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Bayramı bayram yapan birlik ve beraberliktir. Allah’a hamd olsun Ramazan Bayramı ile birlikte yeniden özlediğimiz o bayram coşkusunu doyasıya yaşadık. Bu sevincimizi bütün teşkilatımızla birlikte paylaştık” dedi. Bayramın 1.günü sabah saat 9.30’da başlayan ilçe bayramlaşma programının ardından, bütün teşkilat üyeleri saat 12.00’de İl Başkanlığı önündeki İl Bayramlaşma Programında bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.