Hürriyet, “Ahmet Akay’ı unutmayacağız"

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, iki yıl önce kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrılan duayen spor muhabiri Ahmet Akay için anma mesajı yayınladı. Başkan Hürriyet mesajında, ““Kocaeli’de spora uzun yıllar hizmet eden, mesleğini büyük bir tutku ve özveriyle yapan Ahmet Akay’ın aramızdan ayrılışı bizleri derinden üzmüştü. Spor camiasında çok önemli izler bırakan ve her kesim tarafından sevilen değerli büyüğümüz çalışan ve saygın kişiliğiyle hala kalbimizde yaşıyor.

ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Efendiliği ve dürüstlüğüyle gönüllerimizde derin iz bırakan, mesleğinde örnek olan ve kimsenin kalbini kırmamış rahmetli Ahmet Akay’ın bu kente katkısının unutulmaması gerekiyor. İzmit’imizin değerlerinden biri olan rahmetli Ahmet Akay’ı hafızalarımızda canlı tutacağız. Vefatıyla büyük üzüntü yaşadığımız Ahmet Akay ağabeyimizi ölümünün ikinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum” dedi.