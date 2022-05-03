03 May 2022 - 22:10- Gündem G: 03 May 2022 - 22:12

Hürriyet, “Ahmet Akay’ı unutmayacağız"

Duayen gazeteci Ahmet Akay’ı ölümünün ikinci yıl dönümünde unutmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Ahmet Akay kalbimizde yaşıyor” dedi
Hürriyet, “Ahmet Akay’ı unutmayacağız" mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, iki yıl önce kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrılan duayen spor muhabiri Ahmet Akay için anma mesajı yayınladı. Başkan Hürriyet mesajında, ““Kocaeli’de spora uzun yıllar hizmet eden, mesleğini büyük bir tutku ve özveriyle yapan Ahmet Akay’ın aramızdan ayrılışı bizleri derinden üzmüştü. Spor camiasında çok önemli izler bırakan ve her kesim tarafından sevilen değerli büyüğümüz çalışan ve saygın kişiliğiyle hala kalbimizde yaşıyor. 

ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Efendiliği ve dürüstlüğüyle gönüllerimizde derin iz bırakan, mesleğinde örnek olan ve kimsenin kalbini kırmamış rahmetli Ahmet Akay’ın bu kente katkısının unutulmaması gerekiyor. İzmit’imizin değerlerinden biri olan rahmetli Ahmet Akay’ı hafızalarımızda canlı tutacağız. Vefatıyla büyük üzüntü yaşadığımız Ahmet Akay ağabeyimizi ölümünün ikinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum” dedi. 

03 May 2022 - 22:10 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.270.810 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi evde bakım hastalarını Ramazan Bayramında unutmadı mask
İzmit Belediyesi evde bakım hastalarını Ramazan Bayramında unutmadı
Hürriyet, Kocaeli Makedonya Göçmenleri Derneği bayramlaşmasına katıldı mask
Hürriyet, Kocaeli Makedonya Göçmenleri Derneği bayramlaşmasına katıldı
Bordür parke taşı tamiri ve yapım işi ihale edilecek mask
Bordür parke taşı tamiri ve yapım işi ihale edilecek
Hazır rulo çim satın alınacak mask
Hazır rulo çim satın alınacak
Başkan Hürriyet, Makedonyalı hemşerileriyle bayramlaştı mask
Başkan Hürriyet, Makedonyalı hemşerileriyle bayramlaştı
Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler gün yüzüne çıktı mask
Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler gün yüzüne çıktı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL