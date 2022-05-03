Kocaelispor U-19, Tuzla ile maçı ile seriye başlamak istiyor

Kocaelispor U-19 takımı perşembe mesaisinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Gençler bu maçla birlikte 5 maçlık aranın ardından 3 puan elde etmek istiyor.

ALTINORDU’YU ELİNDEN KAÇIRDI

Kocaelispor U-19 takımı mücadelesi ile bu sezon taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanıyor. Tüm rakipleri karşısında oyunu domine eden gençlerin tek sıkıntısı bulduğu pozisyonları cömertçe harcaması. Son maçında Altınorduspor’u konuk eden ve 10’dan fazla net pozisyonu değerlendiremeyen 19’lar rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve kaçan galibiyete üzüldü. Kocaelispor, İzmir’deki ilk maçta da rakibi ile 0-0 berabere kalmıştı.

KOLAY KOLAY BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Kocaelispor U-19 takımı 29 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Altınordu’dan sonra en az yenilen ikinci takım olan Kocaelispor 26 golle ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Ancak rakip fileleri 41 kez havalandıran yeşil siyahlılar bu istatistiği ile de ilk 8 takım arasındaki en kötü takım olarak da öne çıkıyor.

PAZAR GÜNÜ DE EYÜP İLE

5 maçtır kazanamayan Kocaelispor U-19 takımı 5 Mayıs Perşembe günü Tuzlaspor’u konuk edecek ve Vinsan Tesisleri’ndeki maç bir değişiklik olmazsa saat 12.00’de başlayacak. Bu maçtan sadece 3 gün sonra Eyüp deplasmanına çıkacak olan yeşil siyahlılar İstanbul takımlarından alacağı 6 puan ile ilk 3 iddiasını sürdürmeye devam etmek istiyor.

HEDEF İLK 3’E GİRMEK

Ligin kalan haftalarına bakıldığında Kocaelispor U-19 takımı 7 maçın 5’ini sahasında oynayacak. Eyüp ve Keçiören maçları için il dışına çıkacak olan gençlerimiz, Tuzla maçı ile birlikte Adana, Denizli, İstanbul ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını İzmit’te oynayacak. 49 puandaki Ali Mumcu’nun talebeleri sezon sonunda ilk 3’te yer almak ve TFF’nin vereceği mali teşviki almak için de elinden geleni yapacak.

ELİT U-19 1. LİGİ PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1

Keçiören U19

31

19

6

6

62

35

63

2

Altınordu U19

29

18

8

3

64

33

62

3

Erzurum U19

30

16

7

7

62

48

55

4

KOCAELİSPOR U19

29

13

10

6

41

26

49

5

Ümraniye U19

29

14

5

10

52

41

47

6

Denizli U19

30

12

10

8

45

38

46

7

Boluspor U19

30

13

7

10

49

49

46

8

Tuzlaspor U19

29

13

5

11

46

48

44

9

Ankaragücü U19

30

10

13

7

36

33

43

10

İstanbul U19

29

13

1

15

53

51

40

11

Manisa BB U19

31

11

7

13

47

54

40

12

G.Birliği U19

31

11

6

14

59

62

39

13

Bursaspor U19

30

12

3

15

40

46

39

14

Balıkesir U19

30

10

8

12

38

35

38

15

Samsun U19

30

10

7

13

35

38

37

16

Bandırma U19

30

10

7

13

48

54

37

17

Menemen U19

30

7

5

18

29

50

23

18

Eyüp U19

29

5

6

18

24

49

21

19

Adanaspor U19

31

4

5

22

30

70

17

