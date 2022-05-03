Kocaelispor U-19, Tuzla ile maçı ile seriye başlamak istiyor

Kocaelispor U-19 takımı perşembe mesaisinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Gençler bu maçla birlikte 5 maçlık aranın ardından 3 puan elde etmek istiyor.
ALTINORDU’YU ELİNDEN KAÇIRDI
Kocaelispor U-19 takımı mücadelesi ile bu sezon taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanıyor. Tüm rakipleri karşısında oyunu domine eden gençlerin tek sıkıntısı bulduğu pozisyonları cömertçe harcaması. Son maçında Altınorduspor’u konuk eden ve 10’dan fazla net pozisyonu değerlendiremeyen 19’lar rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve kaçan galibiyete üzüldü. Kocaelispor, İzmir’deki ilk maçta da rakibi ile 0-0 berabere kalmıştı.
KOLAY KOLAY BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Kocaelispor U-19 takımı 29 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Altınordu’dan sonra en az yenilen ikinci takım olan Kocaelispor 26 golle ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Ancak rakip fileleri 41 kez havalandıran yeşil siyahlılar bu istatistiği ile de ilk 8 takım arasındaki en kötü takım olarak da öne çıkıyor.
PAZAR GÜNÜ DE EYÜP İLE
5 maçtır kazanamayan Kocaelispor U-19 takımı 5 Mayıs Perşembe günü Tuzlaspor’u konuk edecek ve Vinsan Tesisleri’ndeki maç bir değişiklik olmazsa saat 12.00’de başlayacak. Bu maçtan sadece 3 gün sonra Eyüp deplasmanına çıkacak olan yeşil siyahlılar İstanbul takımlarından alacağı 6 puan ile ilk 3 iddiasını sürdürmeye devam etmek istiyor.
HEDEF İLK 3’E GİRMEK
Ligin kalan haftalarına bakıldığında Kocaelispor U-19 takımı 7 maçın 5’ini sahasında oynayacak. Eyüp ve Keçiören maçları için il dışına çıkacak olan gençlerimiz, Tuzla maçı ile birlikte Adana, Denizli, İstanbul ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını İzmit’te oynayacak. 49 puandaki Ali Mumcu’nun talebeleri sezon sonunda ilk 3’te yer almak ve TFF’nin vereceği mali teşviki almak için de elinden geleni yapacak.
ELİT U-19 1. LİGİ PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1
Keçiören U19
31
19
6
6
62
35
63
2
Altınordu U19
29
18
8
3
64
33
62
3
Erzurum U19
30
16
7
7
62
48
55
4
KOCAELİSPOR U19
29
13
10
6
41
26
49
5
Ümraniye U19
29
14
5
10
52
41
47
6
Denizli U19
30
12
10
8
45
38
46
7
Boluspor U19
30
13
7
10
49
49
46
8
Tuzlaspor U19
29
13
5
11
46
48
44
9
Ankaragücü U19
30
10
13
7
36
33
43
10
İstanbul U19
29
13
1
15
53
51
40
11
Manisa BB U19
31
11
7
13
47
54
40
12
G.Birliği U19
31
11
6
14
59
62
39
13
Bursaspor U19
30
12
3
15
40
46
39
14
Balıkesir U19
30
10
8
12
38
35
38
15
Samsun U19
30
10
7
13
35
38
37
16
Bandırma U19
30
10
7
13
48
54
37
17
Menemen U19
30
7
5
18
29
50
23
18
Eyüp U19
29
5
6
18
24
49
21
19
Adanaspor U19
31
4
5
22
30
70
17
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.