Soylu açıkladı: 1 milyon Suriyeliye ev yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans yöntemiyle katıldığı “ Bir Aradayız İdlib’in Yanındayız” kampanyası çerçevesinde AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yaptırılan briket evlerin açılış ve anahtar teslim törenine katıldı.

“ALLAH’IN BİZE BİR EMRİ VAR”

Soylu törende yaptığı konuşmada, “Burası sadece briket evlerin açılışının yapıldığı bir alan değildir. Burası, zenginliğin şımarttığı dünyaya karşı, mazlumların zulümle karşı karşıya kaldıktan sonra sesi çıkmayan dünyaya karşı, ikiyüzlü dünyaya karşı itirazın olduğu ve hakkın sesinin yükseldiği alandır. Allah’ın, bizim dinimizin ve inancımızın bize bir emri var. Biz kardeşiz” diye konuştu.

“GÜÇLÜ BİR ADIM ATTILAR”

Türkiye’nin bölgeye “yardım köprüsü” kurduğunu, 77 bin projelendirilen, 57 bin bitirilen, 9 bini devam eden ve 50 binine de taşınılan evlerin açılışını yaptıklarını dile getiren Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Günün birinde sizler topraklarınızdan sökülüp buraya gönderildiğinizde Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Bizim kardeşlerimiz, kim ne derse desin sahip çıkacağız. Onları yalnız bırakmayacağız. Çoluğu da çocuğu da yetimi de yaşlısı da biz onları yalnız bırakamayız' dedi. Bu arkadaşlarımızın hepsi harekete geçtiler. AFAD koordinasyonunda, kendi organizasyonlarıyla Hatay Valiliğimizin koordinasyonuyla burada yerel otoritenin ortaya koymuş olduğu faydalılıklarla güçlü bir adım attılar.”

“BURADA 85 MİLYONLUK TÜRKİYE’NİN KALBİ VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine 20 bin briket evin yapımına başlandığını ancak daha sonra rakamın 100 bine çıkarıldığını vurgulayan Bakan Soylu, şunları söyledi;

*Bu bölgede 50 bin sayısını Allah’ın izniyle 100 bine çıkarıyoruz. Burada, özellikle Türkiye’den 81 vilayetten valiliklerimizin koordinasyonunda da sivil toplum kuruluşlarının organizasyonda da briket evler yapıldı.

*Bir gün bakanlar kurulundaydık, kabinedeydik. Cumhurbaşkanı, kabinede bakanlar kurulunda, tek tek bakanlara sordu, ‘Sen kaç briket ev yapacaksın? Elinizi cebinize atın, aldığınız maaşlardan kardeşlerimize yardımcı olun’ meclis grubunu topladı, ‘Hepinizi göreceğim. Siz kardeşlerimize kaç briket ev yapacaksınız?’ dedi.

*Burada 81 vilayetimizin, bakanlarımızın, milletvekillerimizin her birinin katkısı, desteği, kardeşlik imzası var. Bilesiniz sevgili kardeşlerim, burada 85 milyonluk Türkiye’nin kalbi var.

SURİYELİ BİR MİLYON KİŞİYE EV YAPILACAK

Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad’da, Türkiye’de yerleşik bulunan Suriyeli bir milyon kişiye evler yapılacağını aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi;

*Biz üç gün önce Cumhurbaşkanımızla beraber Kabe-i Muazzama’daydık. Allah’a niyazda bulunduk. ‘Allah’ım bu mazlumlara sen yardım et. Sen yardım edicisin. Sen güç ve kudret sahibisin’ dedik.

*Allah şahittir kardeşliğimiz kıyamete kadar sürecek. Sizi zulme teslim etmeyeceğiz. Kardeşliğimizi kıyamete kadar devam ettireceğiz. Allah bizi dünyaya ve mazlumlara mahcup etmesin.

*Burada sadece 77 bin ev projelendirmedik. 57 bin 306 ev tamamladık, 9 bin 700 ev devam ediyor, 10 bin eve başlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Yılsonuna kadar 100 bini arkadaşlarımızla birlikte Allah’ın izniyle bitireceğiz.

*Burada 50 okul bitirdik, 23 okulun yapımı devam ediyor, toplam 73 okul. 26 cami bitirdik, 24'ünün yapımı devam ediyor ve 10 sağlık tesisi yaptık, 13’ünün yapımı devam ediyor. 11 sosyal tesis yaptırdık, 7’sinin yapımı devam ediyor. 7 park bitirdik, 18 çocuk parkı yapıyoruz. 21 fırın bitirdik, 13 fırının yapımı devam ediyor. 36 su kuyusu yaptırdık, 4 su kuyusunun yapımı devam ediyor.