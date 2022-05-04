04 May 2022 - 13:41- Gündem G: 04 May 2022 - 13:43

İnşaat malzemeleri satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İnşaat malzemeleri satın alınacak

04 May 2022 - 13:41 - Gündem

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