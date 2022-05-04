26 yaşındaki Burak yaşamını yitirdi

İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Anber Sokak adresinde ikamet eden Orman İşletmede çalışan Mustafa Bugrul ile Ayten Bugrul’un iki çocuğundan biri olan 26 yaşındaki Burak Bugrul’a bir süre önce rahatsızlanarak gittiği hastanede zatürre teşhisi konuldu. Bir süre tedavi gören Bugrul’da kas rahatsızlığı da teşhis edildi. Tedavisi devam eden Burgul, geçtiğimiz gün aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Burak Burgul’un cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Burgul’un cenazesi Hayırseverler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.