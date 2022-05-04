26 yaşındaki Burak yaşamını yitirdi

İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Anber Sokak adresinde ikamet eden Orman İşletmede çalışan Mustafa Bugrul ile Ayten Bugrul’un iki çocuğundan biri olan 26 yaşındaki Burak Bugrul’a bir süre önce rahatsızlanarak gittiği hastanede zatürre teşhisi konuldu. Bir süre tedavi gören Bugrul’da kas rahatsızlığı da teşhis edildi. Tedavisi devam eden Burgul, geçtiğimiz gün aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Burak Burgul’un cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Burgul’un cenazesi Hayırseverler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.