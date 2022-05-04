04 May 2022 - 15:21- Gündem G: 04 May 2022 - 15:24

Trabzonspor şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı

Kandıra'da kıraathane işleten Zeynel Horos, çok sevdiği takımı Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı.
Trabzonspor şampiyon olunca 41 poşet yumurta dağıttı mask

Kandıra Akdurak Mahallesi'nde kıraathane işleten 52 yaşındaki Zeynel Horos, Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu olunca iş yerinin önüne tezgah açtı. Kocaeli'nin plakası olduğu için yumurtaları 41 poşete koyan Horos, poşetlediği yumurtaları iş yerine çay içmeye gelen müşterilere ücretsiz şekilde dağıttı. Horos'un iş yerinin duvarına astığı yazıda ise, " Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Trabzonspor'un şampiyonluğu vesilesiyle 41 poşet yumurta, sayın müşterilerime hediyem olsun. 41 kere maşallah şampiyon Trabzonspor'uma" ifadeleri yer aldı.

04 May 2022 - 15:21 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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