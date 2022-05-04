Gölcük Belediyesi’nin futbol tutkunlarını bir araya getirdiği 21. Geleneksel Futbol Turnuvası’nda şampiyon belli oldu. Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada, Gölcüklü futbol tutkunlarının oluşturduğu 12'şerli 16 takımda 192 futbol tutkunu mücadele etti. Değirmendere Stadı'nda düzenlenen turnuvanın finalinde Kadırga Tesisleri'ni 3-0 yenen Azat İnşaat şampiyon oldu. Carver Spor ise turnuvayı 3. tamamladı. Şampiyon takım, kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden aldı. Ödül töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Centilmence geçen turnuvaya katılan, hemşerilerimizden kurulu 16 takım 192 sporcuyu can-ı gönülden tebrik ediyor, organizasyonda görev alan hakemlere, spor birimi personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
04 May 2022 - 16:17- Spor Güncelleme: 04 May 2022 - 16:18
Azat, bu kez çok attı: 3-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.