04 May 2022 - 16:18- Spor G: 04 May 2022 - 16:19

Futbolda üzülen Büyükakın pehlivanlarla moral buldu
Futbolda üzülen Büyükakın pehlivanlarla moral buldu mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 6. Altınova Belediyesi Hersek Yağlı Güreşlerinde altın kemer kazanan başpehlivan Hüseyin Gümüşalan ve güreşlerde derece yapan pehlivanlar Faruk Akkoyun, Nedim Gürel ve Tanju Gemici'yi makamında ağırlayarak tebrik etti. Kocaelispor ile hayli üzülen Büyükakın için bu şampiyonluklar moral oldu.

04 May 2022 - 16:18 - Spor

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