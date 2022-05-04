Çakmaklar’da Ramazan Bayramı kültürü yaşatıldı

Kandıra Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Şükrü Başaran ve yönetimi, her yıl Ramazan Bayramı arifesinde yaşatılan ve geleneksel hale gelen bayram kutlamasında köy halkı ile bir araya geldiler. 2020 ve 2021 Ramazan Bayramı arifesinde çocukların eksik kalan neşesi, bu yıl pandeminin etkisini azaltması ile yerine geldi.

ÇOCUKLARIN BAYRAM SEVİNCİ

Arife günü köy halkı namaz çıkışı yanlarında getirdikleri şekerleri bir kapta harmanlayarak tüm çocuklara dağıttı. Çocuklar bir yıldır bekledikleri bu anın tadını neşe ve heyecan ile yaşadı. Günün kalan bölümünde mezarlık ziyareti ve bayram hazırlığı tamamlandı. Bayram, 3 gün boyunca köy içinde ve çevre köylerle bayramlaşmalar ile devam etti. Köye gelen akraba veya yabancı misafirler evlere davet edilerek yemekler ve mancarlı pide ikram edildi.

“HERKESİN BAYRAMINI KUTLARIZ”

Bayram ziyaretlerinde konuşan Dernek Başkanı Şükrü Başaran, “Bayram sevinç, coşku, heyecan, paylaşmak, kardeşlik ve kucaklaşma anlamına gelir. Bizi biz yapan bu değerlerimizle herkesin Ramazan Bayramı’nı kutlar, birlik ve beraberlik içinde bir bayram geçirmenizi dileriz” dedi.