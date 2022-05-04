Yozgatlılar, Karamürsel’de yeniden ayağa kalktı

Kocaeli’de Yozgat nüfusuna kayıtlı en çok insanın bulunduğu ilçelerin başında gelen Karamürsel’de Yozgatlılar, yeniden toparlanmak amacıyla Karamürsel Yozgatlılar Derneği Başkanı Bayram Ayten ve siyasetçi-iş adamı Adem Pekyürek’in ev sahipliğinde bir araya geldiler. Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın başkanlığında, Karamürsel’de bir araya gelen Yozgatlılar; yapılacak çalışmalar ve gerçekleştirilecek etkinlikler konusunda yol haritalarını belirlediler. Özel bir mekânda bir araya gelen Yozgatlılar; birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

“YOZGATLILAR, AYAĞA KALKTI”

Federasyonun kurulması ile birlikte Kocaeli’deki Yozgatlıların ayağa kalktığını belirten Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, “Birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yozgatlının var olmadığı hiçbir yer olmayacak. Çünkü biz artık ayağa kalktık. Koşuyoruz. Bizimle yol alanlar; kazanacak. Uzun zamandır Karamürsel’de Kurulu bulunan derneğimizi de artık daha aktif hale getireceğiz. Yozgatlılar, temsil makamında söz sahibi olacaklar” dedi.

“SİYASETİN GİDİŞATINI YOZGATLILAR BELİRLER”

Karamürsel Yozgatlılar Dernek Başkanı Bayram Ayten, “Karamürsel’de nüfus olarak Yozgatlılar oldukça fazla. Karamürsel’de siyasetin gidişatını Yozgatlılar belirler. Biz bu potansiyelimizin farkındayız. Güçlü bir yapı oluşturarak; yeniden sahalara inme vakti gelmiştir. Bugün bir araya gelerek yol haritamızı belirledik” dedi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Yapılan değerlendirme toplantısına, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, Başkan Yardımcıları; Emre Ayaydın, Erdem Ay, Mustafa Aksoy, Durak Kılıçarslan, Gölcük Yozgatlılar Derneği Başkanı Hasan Yılmaz, Karamürsel Yozgatlılar Dernek Başkanı Bayram Ayten, iki ay önce kurulan Kocaeli Yozgatlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Arsoy, Hacı Ahmet Aksu, Karamürsel'in sevilen siyasetçisi ve iş adamı Adem Pekyürek ve çok sayıda Yozgatlı katıldı.

ESNAF ZİYARETİ YAPILDI

Bir araya gelen Yozgatlılar; ilçede esnaflık yapan Yozgat nüfusuna kayıtlı bazı esnafları da ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu, fikir alışverişi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu ziyaretten, esnaflarında oldukça memnun olduğu bildirildi.