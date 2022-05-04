04 May 2022 - 16:21- Gündem G: 04 May 2022 - 16:22

KİHMED’ten yoğun bayramlaşma programı

KİHMED, İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Ramazan Bayramı nedeniyle geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi
KİHMED’ten yoğun bayramlaşma programı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) ev sahipliğinde, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği (KİSA), Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği, TÜGVA İl Temsilciliği ortaklığında, İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Ramazan Bayramı nedeniyle geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

FİKRİ IŞIK DA KATILIM SAĞLADI

Program; İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Yağız,  Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) Başkanı Ali Küçükkeskin, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Başkanı Feyzi Utaş, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği (KİSA) Başkanı Nebi Karakoyun, Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi Başkanı Süleyman Saraç, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Resul TEMEL, İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı M. Hatip Erkınay, TÜGVA İl Temsilcisi Yasin Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen ve AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık katılım sağladı.

04 May 2022 - 16:21 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.249.186 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KİHMED’ten yoğun bayramlaşma programı mask
KİHMED’ten yoğun bayramlaşma programı
Yozgatlılar, Karamürsel’de yeniden ayağa kalktı mask
Yozgatlılar, Karamürsel’de yeniden ayağa kalktı
Çakmaklar’da Ramazan Bayramı kültürü yaşatıldı mask
Çakmaklar’da Ramazan Bayramı kültürü yaşatıldı
“Tasarruf finansı kalkınmanın lokomotifi olacak” mask
“Tasarruf finansı kalkınmanın lokomotifi olacak”
İnşaat malzemeleri satın alınacak mask
İnşaat malzemeleri satın alınacak
Proje hazırlama hizmeti alınacak mask
Proje hazırlama hizmeti alınacak
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL