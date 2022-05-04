KİHMED’ten yoğun bayramlaşma programı

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) ev sahipliğinde, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği (KİSA), Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği, TÜGVA İl Temsilciliği ortaklığında, İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Ramazan Bayramı nedeniyle geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
FİKRİ IŞIK DA KATILIM SAĞLADI
Program; İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Yağız, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) Başkanı Ali Küçükkeskin, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Başkanı Feyzi Utaş, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği (KİSA) Başkanı Nebi Karakoyun, Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi Başkanı Süleyman Saraç, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Resul TEMEL, İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı M. Hatip Erkınay, TÜGVA İl Temsilcisi Yasin Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen ve AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık katılım sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.