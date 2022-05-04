04 May 2022 - 16:21- Siyaset G: 04 May 2022 - 16:23

Aras: Yoksulun yüzü gülerse, bayram olur

Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı bayramın ilk günü bayramlaşma programı yaptı
Aras: Yoksulun yüzü gülerse, bayram olur mask
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Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanlığı bayramın ilk günü bayramlaştı. İl Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aras önce partinin üst katında bulunan Milli Görüş Konferans Salonu’nda gelenlere hitap etti.  Partililere hitap eden Başkan Aras, “İslam aleminin, Türk halkının ve Kocaelili hemşerilerimin bayramını tebrik ediyorum. Sınırda vatanı bekleyen Mehmetçiğin, karakolda nöbet tutan polisimizin, hastanede vatandaşı tedavi eden  sağlık personellerimiz bayramını özellikle tebrik ediyorum. Rabbim hepimizi bayram sevinci ve neşesi yaşamayı nasip etsin” dedi.

"İNSANLARIMIZIN UNUTULMAMASI GEREKİR”

Açıklamasının devamında ise Aras, “Bu bayram gününde evine ekmek götüremeyen, üstünde başında giyecek kıyafeti olmayan insanlarımızın unutulmaması gerekir. Arife günü işçi bayramına denk gelen bir bayram yaşıyoruz bu yıl. 1 Mayıs emeğin kutsallığını,  Ramazan Bayramı ise dayanışmayı, yardımlaşmayı ve yoksulun halinden anlamayı simgeliyor. Bu ulvi değerleri anlamaya, içselleştirmeye gayret göstermemiz gerekiyor. Çalışan alın terinin emeğini alırsa, yoksulun yüzü gülerse bayram olur. En kutlu bayram o gündür” ifadelerini kullandı.

04 May 2022 - 16:21 - Siyaset

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