SP’nin bayramlaşmasına yoğun katılım

Saadet Partisi (SP) İl Teşkilatı Ramazan Bayramı nedeniyle Belsa Plaza önünde bir araya gelerek bayramlaştı. SP İl Başkanı Zafer Mutlu, İl Sorumlusu Sinan Ejderoğlu, meclis üyeleri, ilçe başkanları ve partililerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Partililere hitap eden SP İl Başkanı Zafer Mutlu, “Bayramların neşe içinde mutluluk içinde geçmesini temenni ediyorum. Ne yazık ki vatandaşlarımız bu Ramazan Bayramı’nı buruk bir biçimde geçiriyor. Kutuplaşma kamplaşma iklimine karşı inadına sevgiyi, saygıyı, kucaklaşmayı, bayram havasını bu ülkeye yaşatacak olanlar bu salondadır. Tekrardan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.