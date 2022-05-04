04 May 2022 - 16:23- Gündem G: 04 May 2022 - 16:25

Bayram dönüşü TEM'de yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zaman zaman trafikte kuyruklar oluşuyor.
Video için play'e tıklayın

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, bugün dönüş yolculuğuna başladı. D-100 Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerlerken, TEM Otoyolunda, trafiğin iki şeride düştüğü kısımlarda kuyruklar oluşuyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise trafik akıcı şekilde ilerliyor. Tedbir alan polis, jandarma ve karayolları ekipleri de önemli noktalarda hazır şekilde bekliyor.

04 May 2022 - 16:23 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.249.186 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KİHMED’ten yoğun bayramlaşma programı mask
KİHMED’ten yoğun bayramlaşma programı
Yozgatlılar, Karamürsel’de yeniden ayağa kalktı mask
Yozgatlılar, Karamürsel’de yeniden ayağa kalktı
Çakmaklar’da Ramazan Bayramı kültürü yaşatıldı mask
Çakmaklar’da Ramazan Bayramı kültürü yaşatıldı
“Tasarruf finansı kalkınmanın lokomotifi olacak” mask
“Tasarruf finansı kalkınmanın lokomotifi olacak”
İnşaat malzemeleri satın alınacak mask
İnşaat malzemeleri satın alınacak
Proje hazırlama hizmeti alınacak mask
Proje hazırlama hizmeti alınacak
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL