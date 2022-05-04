Pereira’dan müjdeli haber

Pazar günü Altınordu ile kader maçına çıkacak olan Kocaelispor’da, takımın Fransız asıllı Yeşil Burun Adalı futbolcusu Michael Pereira’nın İzmir ekibi karşısında sahadaki yerini alabileceği belirtildi. Sakatlığı nedeni ile 10 Nisan’daki Bursa maçından sonra forma giyemeyen Pereira’nın takımla birlikte çalışmalara başlaması sevindirdi. Bu sezon 26 lig maçında 3 gol atan 35 yaşındaki futbolcunun dönüşü memnuniyetle karşılandı.

BABACAR, BENHUR VE MAZLUM DA DÖNÜYOR

Öte yandan sağ ayak arka adalesindeki sakatlığı nedeni ile Erzurum’a götürülmeyen Babacar da son antrenmanda yer aldı. Senegalli’nin Altınordu maçının kadrosunda olacağı düşünülüyor. Öte yandan cezaları sona eren Benhur ve Mazlum da sahadaki yerini alabilecek. Yeşil siyahlılarda başka sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken Atila, Mehmet Yılmaz, Mandjeck ve Diop kart sınırında bulunuyor.