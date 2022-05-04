04 May 2022 - 16:28- Asayiş G: 04 May 2022 - 17:12

Yatak odasındaki bilgisayar yangın çıkardı

Körfez'de bir binanın 4. katında çıkan, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının, yatak odasında bulunan bilgisayardan çıktığı tahmin ediliyor.
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Olay, Güney Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. kattaki evinde yalnız yaşayan vatandaş, yatak odasından gelen dumanları görünce evden çıktı. Bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Dumandan kimse etkilenmezken, itfaiye ekiplerinin evde yaptığı ilk incelemede ise yatak odasında bulunan bilgisayarın yandığı belirlendi. Yangının, yatak odasında bulunan bilgisayardan çıktığı tahmin ediliyor. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

04 May 2022 - 16:28 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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