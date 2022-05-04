Yatak odasındaki bilgisayar yangın çıkardı

Olay, Güney Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. kattaki evinde yalnız yaşayan vatandaş, yatak odasından gelen dumanları görünce evden çıktı. Bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Dumandan kimse etkilenmezken, itfaiye ekiplerinin evde yaptığı ilk incelemede ise yatak odasında bulunan bilgisayarın yandığı belirlendi. Yangının, yatak odasında bulunan bilgisayardan çıktığı tahmin ediliyor. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.