Bayram günü komşular birbirine girdi!

Olay, Darıca Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan komşular arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine iki grup birbirine girdi. Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırabilmek için çalışma başlattı. Kavga esnasında Güler Ç. ile oğlu Mustafa Ali Ç. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan yaralılar, daha sonra tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgayı ayıran polis ekipleri, olaya karışan 2 şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.