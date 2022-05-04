04 May 2022 - 17:12- Asayiş G: 04 May 2022 - 17:15

Bayram günü komşular birbirine girdi!

Darıca'da komşular arasında çıkan kavgada anne ve oğlu yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 2 şahsı gözaltına aldı.
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Olay, Darıca Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan komşular arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine iki grup birbirine girdi. Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırabilmek için çalışma başlattı. Kavga esnasında Güler Ç. ile oğlu Mustafa Ali Ç. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan yaralılar, daha sonra tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgayı ayıran polis ekipleri, olaya karışan 2 şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

04 May 2022 - 17:12 Kocaeli/ Darica- Asayiş

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