Uzun Hasan Türbesi ve Mesire Alanı Hıdırellez coşkusuyla ziyarete açıldı

Yeşil alanları vatandaşlar için çok daha kullanışlı hale getiren İzmit Belediyesi, Mecidiye Köyü Hasan Baba C Tipi Mesire Alanı içerisinde bulunan Uzun Hasan Türbesi ve çevresinde başlatılan yenileme ve düzenleme çalışmalarını tamamladı. Baharın gelişini temsil eden Hıdırellez Bayramı’nda Mesire Alanı’nın açılışı yapıldı. Programa İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi üst yönetimi, Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan, Bayraktar Mahalle Muhtarı Ali Cevat Tomardur, Balören Mahalle Muhtarı Ahmet Demir ve mahalle sakinleri katılım sağladı. Açılış töreni Ali Aktaş’ın duasıyla başladı.

HÜRRİYET, “DAHA ÇOK VATANDAŞIMIZ HABERDAR OLSUN İSTEDİK”

Açılış programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün Uzun Hasan Türbesi ve Mesire Alanı’nın açılışını sembolik olarak yapmak istedik. Nedeni de daha fazla insanımızın duyması, yararlanması, kullanması ve haberdar olması. Bu bölgenin önemli simgesel yerlerinden bir tanesi ve önemli bir günde açmak istedik. Malumunuz üzere Hıdırellez Bayramı etkinlikleri önce Mecidiye’den başlayıp değerli muhtarlarımızın katkılarıyla her sene olduğu gibi Bayraktar ve Balören’de devam eder.

“HIDIRELLEZ BAYRAMINA YETİŞTİRDİK”

Biz göreve geldikten sonra değerli Fahrettin muhtarımızın talepleri doğrultusunda Bakanlıktan burayı devraldık. Projesini mimarlarımızla hazırladıktan sonra ihalesini gerçekleştirdik. Ardından da yer teslimiyle birlikte buranın bütün yapım aşamaları artık tamamlandı. Çok şükür Hıdırellez Bayramımıza yetiştirdik. Bu önemli günde bu önemli ibadet alanımızı burada bütün halkımızın rahatlıkla kullanabileceği şekilde hizmete sunmuş olduk. Ben öncelikle değerli muhtarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilk günden beri buranın daha güzel daha sağlıklı daha doğru bir şekilde hizmete sunulması için çok mücadele etti.

“HAYIRLI VE UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM”

Biz de bakanlık sürecinde beraberce fazlasıyla mücadele ettik. Sonunda yine dayanışmayla bu noktaya geldik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Burası kıymetli bir yer. Tüm halkımıza da bu vesileyle duyurmuş olalım. Vatandaşlarımız burada rahatlıkla kurbanlarını kesebilecekler, dualarını edebilecekler. Hıdırellez gibi önemli bir günde burası daha layıkıyla, halkımızın hak ettiği şekilde hizmet verir hale gelecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mesire Alanımızın halkımıza, kentimize, bölgemize ve değerli muhtarlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

KORKUTAN, “İZMİT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Programda konuşan Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan, “Bugün burada anlamlı bir program için toplanmış bulunuyoruz. Burayı halkımıza kazandıran İzmit Belediyesine ayrıca teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından mesire alanı için kurdele kesimi gerçekleştirildi. İzmit Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aktaş Hoca, Uzun Hasan Türbesi’nde uzun yıllardır yapılan ritüeli anlatırken misafirler ritüeli gerçekleştirdi.