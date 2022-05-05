Salih Gün'ün annesi vefat etti

Merhum Salih Gün’ün oğlu Ümit Gün, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda babaannesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ailemizin çınarlarından Babaannem Pelüze Gün’ü kaybettik. Nurlar içinde yat babaannem. Mekanın cennet olsun...” Peluze Gün’ün cenazesi bugün öğle namazını müteakip Tavşancıl Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Tavşancıl Mezarlığına defnedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.