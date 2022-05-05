Hıdırellez coşkusu Mecidiye’de başladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ve muhtarlar ile mahalle sakinlerinin dayanışmasıyla köylerde ve merkezde gerçekleşecek olan Hıdırellez etkinliklerinin başlangıcı bugün Mecidiye Köyü’nde başladı. Baharın müjdecisi Hıdırellez etkinliklerinin başlangıç programına Başkan Hürriyet’in yanı sıra CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan, Balören Mahalle Muhtarı Ahmet Demir, Bayraktar Mahalle Muhtarı Ali Cevat Tomurdur, Akmeşe Atatürk Mahalle Muhtarı Saadettin Açıkgöz, Akmeşe Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahim Varol, Ambarcı Mahalle Muhtarı Mustafa Karaboğa, Yenice Mahalle Muhtarı İlhan Gülser, Kulmahmut Mahalle Muhtarı Turgay Oruç, meclis üyeleri, başlan yardımcıları, koordinatörler ve vatandaşlar katıldı.

HÜRRİYET, “KÜLTÜRÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR”

Mecidiye’de başlayan Hıdırellez etkinliklerinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “ Bayramlar coşku, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tabiatın yeniden doğuşunun simgesi, baharın habercisi, güzel günlerin müjdecisi olan, yaktığımız ateşlerin içimizi ısıttığı Hıdırellez Bayramımızın da kültürümüzde çok ama çok önemli ve bir o kadar da özel bir yeri var. Hz. Hızır ile İlyas Peygamberin yılda bir defa bir araya geldikleri gün olan Hıdırellez sadece bizim kültürümüzde değil birçok farklı kültürde de hem baharın ve yazın müjdecisi hem de bolluğun, bereketin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, komşuluğun ve kentlilik bilincinin temsilcisidir.

“HIDIRELLEZ COŞKUSUNU BİRLİKTE PAYLAŞIYORUZ”

Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı geçmişle geleceğimiz arasındaki köprü vazifesi gören Hıdırellez gelecek nesillere aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel miraslarımızdan bir tanesi. UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan, hem ibadetlerin yapıldığı hem baharın gelişinin kutlandığı önemli günlerden bir tanesi. Bizler de bu vesileyle İzmit Belediyesi olarak bu yıl Hıdırellez’i halkımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte kutlamak istedik. Bugün burada Mecidiye Köyü’nde, Balören’de, Bayraktar’da köylülerimizle birlikte Hıdırellez coşkusunu paylaşıyoruz.

“BOLLUK BEREKET OLSUN İNŞALLAH”

Üç köyümüzün değerli muhtarlarının bu organizasyonun düzenlenmesinde müthiş emekleri ve katkıları oldu. Değerli Ali Hocamızın da katkılarıyla hep birlikte bir araya gelerek pandeminin ardından birbirimize sarılabildiğimiz ilk bayram kutlamalarımız bunlar. Bu bayramın en iyi şekilde geçmesi için, yıllardır kültürümüzde olan günlerin daha güzel yaşanması için ilk günden bu yana emeği olan üç muhtarıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsinin emeğine sağlık, Allah razı olsun. Hızır hepimizin yoldaşı olsun, bolluk bereket olsun, hastalara şifa olsun inşallah. Bugün bizleri yalnız bırakmayarak Cemevlerinden gelen semah ekiplerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu etkinlikte de bizleri yalnız bırakmayan sanatçılarımıza, değerli hocalarımıza da teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.

KORKUTAN, “HUZUR, BARIŞ, SAĞLIK VE MUTLULUK GETİRSİN”

Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan, “Mecidiye köyü muhtarı olarak şahsım ve köy halkım adına saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hıdırellez etkinliklerini düzenleme komitesi olarak almış olduğumuz karar gereği bugün burada başlayacak olan program yarın Bayraktar, Cumartesi günü Balören Köyü’nde devam edecektir. Baharın gelişinin müjdecisi olan Hıdırellez’in bölgemize ve ülkemize bol bereket ve kazanç getirmesini canı gönülden diliyorum. Bugün buradan başlayarak kutlayacağımız Hıdırellez’in hepimize huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diler, etkinliklerimizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim” dedi.

AKTAŞ, “EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İzmit Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sosyolog Ali Aktaş, “Başta sağlık ve bereket olmak üzere o yıldan beklenilen tüm isteklerin gerçekleşmesine yönelik olarak 5 Mayıs akşamı gül ağacının altına bırakılan, resim ya da yazı ile ifade edilen dilekler 6 Mayıs sabahı suya bırakılır. Çünkü dünyada darda kalan insanlara karada yardım eden Hızır ile denizlerde yardım eden İlyas’ın yeryüzünde bir gül ağacının altında buluştuğuna inanılır. Hıdırellez Anadolu, Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’da kutlanan mevsimlik bir bayram olarak yüzyıllar içerisinde köklü bir gelenek olur. Böylesine anlamlı bir etkinlikte emeği geçen Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e, Kent Konseyine ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.