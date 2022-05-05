TKP: Enflasyon kontrolden tamamen çıktı

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre Nisan enflasyonu bir önceki aya göre 7,25, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 69,97 olarak gerçekleşti. Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaptığı açıklamada enflasyonun tamamen kontrolden çıktığını belirterek "Bunun sorumlusu iktidar partisi AKP ile her koşulda kazanmaya devam eden sermaye sınıfı, yani patronlardır" ifadelerine yer verdi.

AKP'nin 2023 seçimlerine giderken bu yıl astronomik düzeye ulaşan enflasyon oranlarının nispi olarak düşmesinden başarı öyküsü çıkarma planı yaptığı dile getirilen TKP açıklamasında şunlar belirtildi:

"Bugün açıklanan son rakamlara göre tüketici enflasyonu aylık yüzde 7.25’e, yıllık yüzde 70’e ulaştı. Sadece gıdada enflasyon rakamı yüzde 90 olarak gerçekleşti. Üstelik bu rakamlar iktidarın siyasi ihtiyaçlarına göre müdahale etmekten çekinmediği, güvenirliği en düşük devlet kurumlarının başında gelen TÜİK’in rakamları.

TÜİK’in bile artık küçültemediği bu rakamlar enflasyonun kontrolden çıktığını göstermektedir. Bunun sorumlusu iktidar partisi AKP ile her koşulda kazanmaya devam eden sermaye sınıfı, yani patronlardır. Yapılan, ekonomik krizin tüm yükünün emekçi halkımızın üzerine yıkılmasından ibarettir.

AKP ise en beterinin yaşandığı, yıl sonu itibariyle enflasyonun düşeceği, bunu da kendi hanesine seçim için bir başarı öyküsü olarak yazacağı hesapları yapmakta bunu da utanmadan strateji diye halka anlatmaktadır. En çok da halkın bugünleri unutacağına ve düzen muhalefetinin her şeyi sandığa havale eden siyasetsizliğine güveniyor.

Biz emekçiler geçtiğimiz iki yıl içerisinde ağır bir yoksullaşma yaşadık. Ve belli ki sermaye bugünleri atlatmanın yolunu bizlerin yoksulluğunun kalıcılaşmasında görmekte.

Biz emekçilerin yoksulluktan kurtulması için ise ayağa kalkmaktan başka yol yok. Bugünlerin hesabını sormak, bu yoksulluk düzenini yıkmak için tam da şimdi ayağa kalkma zamanı!

Türkiye Komünist Partisi"