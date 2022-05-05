Altınordu maçının hakemi Ali Palabıyık

Kocaelispor’un pazar günkü maçına tecrübeli bir isim atandı. FIFA hakemi Ali Palabıyık, Kocaelispor ile Altınordu arasında oynanacak maçı yönetecek. Müsabaka pazar günü oynanacak ve diğer maçlarla beraber 16.00’da başlayacak.