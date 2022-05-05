Büyükakın, Hıdırellez Bayramı’nı kutladı

Hıdırellez’in bizi biz yapan; kültürümüzü, inancımızı, duygularımızı yansıtan önemli bir değer olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ”Hıdırellez, bütün Türk dünyası ile birlikte Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya’da, kısacası kültür coğrafyamızda kutlanan önemli bayramlardan birisidir. Birliğimizin, beraberliğimizin en güzel ispatıdır” dedi.
Başkan Büyükakın, kutlama mesajını şu şekilde sürdürdü; ”Eski tarihlerde Ruz-ı Hızır veya Hızır günü olarak da adlandırılan Hıdırellez, Hızır ve İlyas Peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğu var sayılarak kutlanmaktadır. Dostluğun, barışın ve kardeşliğin simgesi olan Hıdırellez’i insanlarımız, yeni mevsime yönelik dileklerini, Allah’a sunmaya bir vesile olarak da kabul ediyorlar.
Hızır; uğur ve kısmet sembolüdür. Hıdırellez, birliktelik ve kardeşlik günüdür. Bu gün dostluk günü, bereket günüdür. Tıpkı yüzyıllar önce Hızır ve İlyas'ın (A.S.) dilediği gibi bugün bereket dileme günüdür.
Bu bereketli günde Cenab-ı Allah’tan birlik ve beraberliğimizin bozulmamasını diliyor, Türk dünyasının Hıdırellez Bayramı’nı kutluyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.