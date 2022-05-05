Büyükakın, Hıdırellez Bayramı’nı kutladı

Hıdırellez’in bizi biz yapan; kültürümüzü, inancımızı, duygularımızı yansıtan önemli bir değer olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ”Hıdırellez, bütün Türk dünyası ile birlikte Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya’da, kısacası kültür coğrafyamızda kutlanan önemli bayramlardan birisidir. Birliğimizin, beraberliğimizin en güzel ispatıdır” dedi.

Başkan Büyükakın, kutlama mesajını şu şekilde sürdürdü; ”Eski tarihlerde Ruz-ı Hızır veya Hızır günü olarak da adlandırılan Hıdırellez, Hızır ve İlyas Peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğu var sayılarak kutlanmaktadır. Dostluğun, barışın ve kardeşliğin simgesi olan Hıdırellez’i insanlarımız, yeni mevsime yönelik dileklerini, Allah’a sunmaya bir vesile olarak da kabul ediyorlar.

Hızır; uğur ve kısmet sembolüdür. Hıdırellez, birliktelik ve kardeşlik günüdür. Bu gün dostluk günü, bereket günüdür. Tıpkı yüzyıllar önce Hızır ve İlyas'ın (A.S.) dilediği gibi bugün bereket dileme günüdür.

Bu bereketli günde Cenab-ı Allah’tan birlik ve beraberliğimizin bozulmamasını diliyor, Türk dünyasının Hıdırellez Bayramı’nı kutluyorum.”