Karamürsel Gençlik tam yol: 77-87

Adını ilk Türk donanma komutanı Karamürsel Alp’ten alan Karamürsel’in Erkekler Bölgesel Basketbol Lig’de mücadele eden temsilcisi Karamürsel Gençlikspor, atasının yolunda ilerliyor. Takım deplasmanda rakibi Altınova Belediyespor’u 87-77 yendi.

FARK ATTILAR

Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde mücadele eden Karamürsel Gençlikspor Yalova deplasmanında Altınova Belediye Spor’u 10 sayı farkla 87-77 yenerek ligin iddialı takımı olduğunu gösterdi. Bu galibiyetle B grubunda iddialı duruma gelen Karamürsel Gençlik, 4. hafta maçında önümüzdeki pazar günü saat 16.00’da, tadilatı tamamlanan Karamürsel Atatürk Spor Salonu’nda taraftarının önünde İzmir Tek Hedef Spor ile karşılaşacak.

TAŞÇI: “EVİMİZE KAVUŞUYORUZ”

Geçtiğimiz hafta salonunun bakımda olması nedeniyle İzmit Atatürk Spor Salonunda oynadığı İstanbul Atletiksportif’i 93-91 yendiklerini belirten Karamürsel Gençlikspor Koordinatörü Turgut Taşçı, “Bu önemli maçta kendi salonumuzda ve seyircimizle beraber olmak çok güzel. Bu maç bizim için çok önemli. Tüm sporseverleri bu maçımıza bekliyoruz. Yalova deplasmanında Altınova Belediyespor maçında tüm oyuncularımı sahada gösterdikleri mücadelelerinden dolayı kutluyorum” dedi. Karamürsel Gençlik Mert Yavi 28, Oktay Güneş 18, Dündar Yalvaç 14, Sami Taşçı 10, Erdem Atalay 7, Rahmi Kocaağa 6, Mehmet Ulus 2 ve Semih Anılış 2 sayı ile Altınova Belediyespor’u 87-77 yendi. Bölgesel Amatör Lig’den düşen Karamüselspor’un ardından, bu lige yükselen Karamürsel Gençlik Basketbol takımı, pazarı iple çekiyor.