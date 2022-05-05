ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları ‘’Geleceğine Işık Tut’’ kariyer zirvesi düzenledi

Kariyer Zirvesi’nde tanıtılan bölüm, meslek ve iş kolları arasında Psikolojik Performans Danışmanlığı, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Radyo Sinema ve Televizyon, Uluslararası İlişkiler, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Spor Hekimliği, Avukat, Sağlık Yönetimi, Peyzaj Mimarlığı, Dijital Bankacılık, Dış Gövde Sistemleri Tasarımcılığı, Entegre Lojistik Destek Uzmanlığı, Ekonomi gibi birbirinden değerli alanlar ve konuklar yer aldı.

ÖĞRENCİLERİN KARİYERLERİ ADINA

Dünyadaki sektörel yeniliklere ışık tutmak adına düzenlenen kariyer zirvesinde mesleklere dair önemli bilgiler paylaşılırken öğrencilerin kariyerleri adına geleceklerini şekillendirmelerine katkı sağlandı. Söyleşilere yüz yüze ve online olarak destek veren katılımcılar meslek seçimi konusunda öğrencileri aydınlatarak onlarla deneyimlerini paylaştılar.Öğrencilerin kariyer yolculuğunu şekillendirmede birbirinden farklı 16 meslek dalını tanıtan konuklar gelişen ve değişen dünyada yerini alan yeni meslek gruplarını aktarırken bu mesleklerin çalışma koşullarına, iş yaşamında fark yaratan bireyler olmanın önemine de değindiler. Öğrenciler mesleklere dair merak ettikleri her şeyi öğrenme fırsatı edinmiş olup aynı zamanda bu değerli tecrübeyi deneyimlemiş olmanın ayrıcalığını yaşadılar.