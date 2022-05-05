Vali Yavuz: Hıdırellez, geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü

Vali Seddar Yavuz, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yayımladığı mesajda Vali Yavuz, “Kültür, milletleri oluşturan temel unsurlardan biridir. Kültürleri oluşturan önemli unsurların başında ise gelenek, görenek, töre ve inançlar gelmektedir. Bir millet kültür değerlerini kuşaktan kuşağa sağlıklı olarak aktardığı ölçüde varlığını sürdürebilir. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, insanları birbirine yakınlaştıran, birlikteliğimizi güçlendiren kültürel değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak öncelikli görevlerimizdendir. Doğayı sevmeyi, ona saygı duymayı ve onu korumamız gerektiğini bizlere hatırlatan bir kültür mirası olan Hıdırellez, tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla, toplumsal huzurun, beraberlik ve komşuluğun pekişmesine de katkıda bulunarak, hoşgörü ve yardımlaşma ortamının temininde önemli rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

“KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARMIŞTIR”

Açıklamasını sürdüren Yavuz, “Kardeşlik ve hoşgörüyle yoğrulduğu Anadolu kültürünün bir parçası olan Hıdırellez, geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü görevini yerine getirmektedir. Hıdırellez Bayramı soğuk kış günlerinden sonra baharın gelmesi ve doğanın yeniden canlanması nedeniyle, Türk Dünyasında olduğu gibi ülkemizde de sevinç ve coşkuyla kutlanan geleneklerimizdendir. Tarihi boyunca doğayla uyumlu ve iç içe bir hayat süren Aziz Türk Milleti, bin yıllık tarihin zengin kültür miraslarından biri olan ve asırlardır kutlanan Hıdırellez Bahar Bayramı’nı özüne uygun olarak korumuş ve kuşaktan kuşağa aktarmıştır” dedi.