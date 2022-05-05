MediaMarkt artık Zorlu AVM’de

MediaMarkt, 1.645 metrekare büyüklüğündeki 2 katlı mağazasında 100’e yakın markadan; cep telefonu, bilgisayar, tablet, beyaz eşya, elektrikli mutfak aletleri, kişisel bakım ürünleri, elektrikli scooter, oyun konsolları, televizyon ve daha birçok kategoride ürün sunuyor. Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Tüketicilere en iyi deneyimi sunmak için ülkenin farklı bölgelerinde mağaza açılışları gerçekleştiren MediaMarkt, en yeni mağazasını Zorlu Center’da açtı.

40’A YAKIN İSTİHDAM

Son teknoloji ürünlerini geniş metrekareli mağazalarında teknolojiseverlerle buluşturan MediaMarkt, Zorlu Center’ın metro çıkışında açtığı, 2 katlı ve 1.645 metrekarelik yeni mağazasında hem daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor hem de 40’a yakın kişiyi istihdam ediyor.

ON BİNLERCE ÇEŞİT ÜRÜN VAR

MediaMarkt’ın Zorlu Center mağazasında 100’e yakın markadan; cep telefonu, bilgisayar, tablet, beyaz eşya, elektrikli mutfak aletleri, kişisel bakım ürünleri, elektrikli scooter, oyun konsolları, televizyon ve daha birçok kategoride ürün sunuluyor. Mağazanın açılışına MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım’ın yanı sıra Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da katıldı.