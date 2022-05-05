05 May 2022 - 15:40- Gündem G: 05 May 2022 - 15:42

Erzurumlular bayramda bir araya geldi

Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin düzenlediği bayramlaşma programına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, dernek üyelerinin bayramını tebrik etti
Erzurumlular bayramda bir araya geldi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Merkezi Derince İbni Sina Mahallesi’nde yer alan Kocaeli Erzurumlular Derneği Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde dernek binasında bir bayramlaşma programı düzenledi. Dernek Başkanı Avni Gözütok ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal, AKPDerince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bayramlaşmanın coşku içerisinde gerçekleştiği, ikramların yapıldığı programda selamlama konuşmaları yapılırken, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Başkan Aygün ve konuklarına katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

05 May 2022 - 15:40 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.209.492 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Nejat Adar vefat etti mask
Nejat Adar vefat etti
Karamürsel’de ilçe protokolü bayramlaştı mask
Karamürsel’de ilçe protokolü bayramlaştı
Kandıralılar, Kocabayramlar’da Okyar’ın misafiri oldu mask
Kandıralılar, Kocabayramlar’da Okyar’ın misafiri oldu
MediaMarkt artık Zorlu AVM’de mask
MediaMarkt artık Zorlu AVM’de
Erzurumlular bayramda bir araya geldi mask
Erzurumlular bayramda bir araya geldi
Vali Yavuz: Hıdırellez, geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü mask
Vali Yavuz: Hıdırellez, geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL