Erzurumlular bayramda bir araya geldi

Merkezi Derince İbni Sina Mahallesi’nde yer alan Kocaeli Erzurumlular Derneği Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde dernek binasında bir bayramlaşma programı düzenledi. Dernek Başkanı Avni Gözütok ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal, AKPDerince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bayramlaşmanın coşku içerisinde gerçekleştiği, ikramların yapıldığı programda selamlama konuşmaları yapılırken, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Başkan Aygün ve konuklarına katılımları dolayısıyla teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.