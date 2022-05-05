Karamürsel’de ilçe protokolü bayramlaştı

Karamürsel ilçe protokol bayramlaşma töreni, Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Programda Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yaptığı konuşmada helallik isterken, Kaymakam Osman Aslan Canbaba şair Sezai Karakoç’tan, AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Alvarlı Efe’den dörtlük okuyarak Ramazan Bayramı ile ilgili bayram mesajları paylaşıldı.
BİR ARAYA GELDİLER
Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen ilçe protokol bayramlaşma törenine İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Jandarma Astsubay Faruk Kıraslan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, CHP ilçe Başkanı Anıl Aksu, MHP İlçe Başkanı Adnan Göktekin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sağlam, YRP İlçe Başkanı Ali Osman Aydın, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, Yağlı Güreş Altın Kemer sahibi devlet sporcusu Ahmet Taşçı, STK temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.