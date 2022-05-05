Karamürsel’de ilçe protokolü bayramlaştı

Karamürsel ilçe protokol bayramlaşma töreni, Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Programda Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yaptığı konuşmada helallik isterken, Kaymakam Osman Aslan Canbaba şair Sezai Karakoç’tan, AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Alvarlı Efe’den dörtlük okuyarak Ramazan Bayramı ile ilgili bayram mesajları paylaşıldı.

BİR ARAYA GELDİLER

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen ilçe protokol bayramlaşma törenine İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Jandarma Astsubay Faruk Kıraslan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, CHP ilçe Başkanı Anıl Aksu, MHP İlçe Başkanı Adnan Göktekin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sağlam, YRP İlçe Başkanı Ali Osman Aydın, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, Yağlı Güreş Altın Kemer sahibi devlet sporcusu Ahmet Taşçı, STK temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.