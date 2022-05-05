05 May 2022 - 15:41- Gündem G: 05 May 2022 - 15:42

Kandıralılar, Kocabayramlar’da Okyar’ın misafiri oldu

Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, dernek yöneticilerini Kocabayramlar’da ağırladı
Kandıralılar, Kocabayramlar’da Okyar’ın misafiri oldu mask

Sinan Yolcu Başkanlığındaki Kocaeli Kandıralılar Derneği Yöneticileri, Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar’ı Kocabayramlar’da ziyaret etti. Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı -  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sinan Yolcu, Yönetim Kurulu üyeleri; Erdal Baykara, Salim Yaşar, Mücahit Küçükcici, Hamza Tüfenk, Altınay Uçar ve Hakan Saltık, Denetim Kurulu üyeleri; İbrahim Yılmaz, İlker Altınten ve Volkan Yaşar, Danışma Kurulu Üyesi Volkan Bulgurcu, Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ile Kandıra, Çakırcaali Divanı Kocabayramlar Mahallesi’nde buluştu. Ziyarette; Ersin Baykara, Cavit Sözer, Hasan Altınten, Cem Küçük ve Hasan Baykara’da hazır bulundu.

“SEÇİLDİĞİMİZ BİR AY OLDU”

Ahsen Okyar misafirlerini kaldığı evin önündeki Çardakta ağırladı. Ziyarette konuşan Başkan Sinan Yolcu, “Seçildiğimiz bir ay oldu. Bayram gününde Ahsen Okyar büyüğümüz ile birlikteyiz. Yeni dönem çalışmalarını da görüştüğümüz ziyaret çok faydalı oldu” dedi.

05 May 2022 - 15:41 - Gündem

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