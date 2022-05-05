Baba ve oğulları trafikte tartıştıkları kişilerce darbedildi

Ramazan Bayramı'nın birinci günü eşi Ö.Ö, çocukları B.T.Ö. (14) ve A.A.Ö. (12) ile akraba ziyaretine giden Tuncay Ö, dar bir ara sokakta sollama yapmaya çalışan aracı korna çalarak uyardı. Uyarıya sinirlenen sürücü, Tuncay Ö'nün kullandığı aracı takip etmeye başladı. Kışla Sapağı mevkisinde aracını yol kenarına çekip aşağı inen Tuncay Ö. ile diğer araçtan inen Tarık D. ve Serkan T. arasında kavga çıktı.

Tarık D. ve Serkan T'nin haber vermesiyle akrabalarının olay yerine gelmesi sonucu kavga büyüdü. Kalabalık grup tarafından darbedilen Tuncay Ö. ve oğulları B.T.Ö. ve A.A.Ö. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga olay yerine gelen polis ekiplerince sonlandırılırken, Tuncay Ö. ve çocukları Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp raporu alan Tuncay Ö. ve çocukları, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Tarık D. ve Serkan T. ile M.T. ve G.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, taraflar arasında yaşanan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.