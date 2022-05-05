05 May 2022 - 15:53- Asayiş G: 05 May 2022 - 15:56

TEM’e düşen taş kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Gebze'de TEM Otoyolu’nun ortasında duran büyük taş, iki aracın çarpışmasına sebep oldu. Araçlardan birinin yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.
TEM’e düşen taş kazaya sebep oldu: 2 yaralı mask
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Kaza, Gebze TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 SKF 65 plakalı Ford marka otomobilin sürücüsü Ş.H., önüne çıkan taşa çarpmamak için manevra yaptı. Otomobil, hemen arkasından gelen E.M. yönetimindeki 34 EEL 878 Hyundai marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hyundai marka otomobil yoldan çıkarken, Ford marka otomobilde yolcu olarak bulunan H.Ş. ve A.Ş. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya sebep olan taş ekipler tarafından yoldan kaldırıldı. Kaza sonrasında TEM Otoyolu’nda kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

05 May 2022 - 15:53 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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