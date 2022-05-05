05 May 2022 - 16:29- Gündem G: 05 May 2022 - 16:31

KOÜ’de bahar şenliği

Kocaeli Üniversitesi’nde 2020 yılından bu yana koronavirüs salgını sebebiyle gerçekleştirilmeyen Bahar Şenlikleri yeniden başlıyor. “KoüFest’22” adıyla düzenlenen şenliklerde ünlü pop sanatçıları kampüste sahne alacak.
KOÜ’de bahar şenliği mask

Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenlikleri üç yıl aradan sonra yeniden başlıyor. KOÜ Öğrenci Kulübü'nün girişimiyle gerçekleştirilen şenlikler en son 2018-2019 bahar döneminde gerçekleşmişti. O dönem üç gün boyunca gerçekleşen etkinliğe Fatma Turgut, Manga, Gripin gibi ünlü isimler ve gruplar konser vermişti. Pandemi dolayısıyla üç yıldır gerçekleşemeyen Bahar Şenlikleri, bu bahar dönemi içerisinde yeniden gerçekleşecek.

16-17-18 MAYIS’TA

“KoüFest’22” adıyla düzenlenecek etkinliklerin tarihleri ve konser verecek ünlüler belli oldu. 16-17-18 Mayıs tarihleri içerisinde KOÜ Umuttepe Kampüsü’nde düzenlenecek etkinliklere ilk gün 16 Mayıs Pazartesi günü Yüksek Sadakat, ikinci gün 17 Mayıs Salı günü Evdeki Saat ve son gün olan 18 Mayıs Çarşamba günü ise Sena Şener düzenlenen şenliklere katılacaklar. Şenlikler boyunca öğrenciler için farklı sürprizler düzenlenecek, stantlar kurulacak.

05 May 2022 - 16:29 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.209.492 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Nejat Adar vefat etti mask
Nejat Adar vefat etti
Karamürsel’de ilçe protokolü bayramlaştı mask
Karamürsel’de ilçe protokolü bayramlaştı
Kandıralılar, Kocabayramlar’da Okyar’ın misafiri oldu mask
Kandıralılar, Kocabayramlar’da Okyar’ın misafiri oldu
MediaMarkt artık Zorlu AVM’de mask
MediaMarkt artık Zorlu AVM’de
Erzurumlular bayramda bir araya geldi mask
Erzurumlular bayramda bir araya geldi
Vali Yavuz: Hıdırellez, geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü mask
Vali Yavuz: Hıdırellez, geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL