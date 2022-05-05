KOÜ’de bahar şenliği

Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenlikleri üç yıl aradan sonra yeniden başlıyor. KOÜ Öğrenci Kulübü'nün girişimiyle gerçekleştirilen şenlikler en son 2018-2019 bahar döneminde gerçekleşmişti. O dönem üç gün boyunca gerçekleşen etkinliğe Fatma Turgut, Manga, Gripin gibi ünlü isimler ve gruplar konser vermişti. Pandemi dolayısıyla üç yıldır gerçekleşemeyen Bahar Şenlikleri, bu bahar dönemi içerisinde yeniden gerçekleşecek.

16-17-18 MAYIS’TA

“KoüFest’22” adıyla düzenlenecek etkinliklerin tarihleri ve konser verecek ünlüler belli oldu. 16-17-18 Mayıs tarihleri içerisinde KOÜ Umuttepe Kampüsü’nde düzenlenecek etkinliklere ilk gün 16 Mayıs Pazartesi günü Yüksek Sadakat, ikinci gün 17 Mayıs Salı günü Evdeki Saat ve son gün olan 18 Mayıs Çarşamba günü ise Sena Şener düzenlenen şenliklere katılacaklar. Şenlikler boyunca öğrenciler için farklı sürprizler düzenlenecek, stantlar kurulacak.