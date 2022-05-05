05 May 2022 - 16:45- Gündem G: 05 May 2022 - 16:47

Nejat Adar vefat etti
Nejat Adar vefat etti mask

Derince 60 Evler'de ikamet eden Nejat Adar, Didim Akbük'teyken hayatını kaybetti. Adar'ın cenazesi yarın (6 Mayıs) ikindi namazına müteakip Derince 60 Evler Sahil Camii'nde kılınacak cenaze namazının  ardından Bağçeşme'de toprağa verilecek.

05 May 2022 - 16:45 - Gündem

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