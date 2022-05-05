Kocaeli, 7 Mayıs’ta yazarlarıyla buluşuyor

Kocaeli’de kitap denilince akla gelen merkezlerden olan, Soydan İş Merkezi Zemin Kat’ta yer alan Kitap Keyfim, 7 Mayıs Cumartesi günü önemli bir etkinliğe imza atıyor. “Kocaeli Yazarlarıyla Buluşuyor” adlı etkinlikte kentin yetiştirdiği 12 yazar okuyucularıyla buluşuyor. Saat 13.00’da başlayacak imza etkinliği akşam 18.00’a kadar devam edecek.

İŞTE YAZARLAR

Kitap Keyfim’de toplu halde düzenlenecek imza gününe katılacak olan yazarlar şu şekilde: Sevcan Tamer, Nilda Uluğ, Akın Yazıcı, Vural Atılgan, Ruhan Odabaş, Ömer Akın, Yavuz Ulugün, Erdem Arcan, Seydi Çelik, Ergün Demir, Taylan Katak ve Mevlüt Soysal.