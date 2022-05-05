Kocaeli, 7 Mayıs’ta yazarlarıyla buluşuyor

Kocaeli’de kitap denilince akla gelen merkezlerden olan, Soydan İş Merkezi Zemin Kat’ta yer alan Kitap Keyfim, 7 Mayıs Cumartesi günü önemli bir etkinliğe imza atıyor. “Kocaeli Yazarlarıyla Buluşuyor” adlı etkinlikte kentin yetiştirdiği 12 yazar okuyucularıyla buluşuyor. Saat 13.00’da başlayacak imza etkinliği akşam 18.00’a kadar devam edecek.
İŞTE YAZARLAR
Kitap Keyfim’de toplu halde düzenlenecek imza gününe katılacak olan yazarlar şu şekilde: Sevcan Tamer, Nilda Uluğ, Akın Yazıcı, Vural Atılgan, Ruhan Odabaş, Ömer Akın, Yavuz Ulugün, Erdem Arcan, Seydi Çelik, Ergün Demir, Taylan Katak ve Mevlüt Soysal.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.