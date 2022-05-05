05 May 2022 - 20:22- Asayiş G: 05 May 2022 - 23:30

Yaşlı kadını kayalıklardan atlamaktan son anda kurtardılar

Darıca’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yaşlı kadını, kayalıklardan denize atlamaktan son anda yakınları kurtardı.
Yaşlı kadını kayalıklardan atlamaktan son anda kurtardılar mask
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Olay, dün gece saatlerinde Darıca Duduyev Sahil Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları ile tartışan A.G. (58) isimli kadın, daha sonra sahile geldi. Bir süre burada duran yaşlı kadın, daha sonra kayalıkların üzerine çıkarak denize atlamak istedi. Yaşlı kadının yakınları, kadını vazgeçirebilmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada sahilde devriye gezen bekçiler, olayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, ekiplerin ve yakınlarının çabası sonrasında ikna edilerek kayalıklardan aşağıya indirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan kadın, yapılan tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

05 May 2022 - 20:22 İHA Kocaeli- Asayiş

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