Yaşlı kadını kayalıklardan atlamaktan son anda kurtardılar

Olay, dün gece saatlerinde Darıca Duduyev Sahil Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları ile tartışan A.G. (58) isimli kadın, daha sonra sahile geldi. Bir süre burada duran yaşlı kadın, daha sonra kayalıkların üzerine çıkarak denize atlamak istedi. Yaşlı kadının yakınları, kadını vazgeçirebilmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada sahilde devriye gezen bekçiler, olayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, ekiplerin ve yakınlarının çabası sonrasında ikna edilerek kayalıklardan aşağıya indirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan kadın, yapılan tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.