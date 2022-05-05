Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine girdiler, o anlar kamerada

Olay, Kandıra’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı iki araçta bulunan şahıslar henüz bilinmeyen bir sebeple araçlarını yol kenarına park etti. Araçlardan inen iki grup, bir anda kavgaya tutuştu. Arada kadınların da kaldığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Öfkeden deliye dönen 2 grubu, başka araçların sürücüleri güçlükle ayırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.