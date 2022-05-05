05 May 2022 - 20:24- Asayiş G: 05 May 2022 - 20:27

Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine girdiler, o anlar kamerada

Kandıra’da 2 grup, araçlarını yol kenarına çekerek kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Araçlardan inip tekme tokat birbirlerine girdiler, o anlar kamerada mask
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Olay, Kandıra’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı iki araçta bulunan şahıslar henüz bilinmeyen bir sebeple araçlarını yol kenarına park etti. Araçlardan inen iki grup, bir anda kavgaya tutuştu. Arada kadınların da kaldığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Öfkeden deliye dönen 2 grubu, başka araçların sürücüleri güçlükle ayırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

05 May 2022 - 20:24 İHA Kocaeli- Asayiş

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