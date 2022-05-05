05 May 2022 - 23:31- Asayiş G: 05 May 2022 - 23:32

D-100’de tehlikeli ve korkutan yardımlaşma

Kocaeli D-100 karayolunda motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, seyir halindeki başka bir motosiklete ayağıyla destek vererek dengede tutmaya çalıştı. Gençlerin garip ve tehlikeli yolculuğu, cep telefon kamerasına yansıdı.
D-100’de tehlikeli ve korkutan yardımlaşma mask
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Olay, İzmit ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, bir başka motosikleti sürücüsü üzerindeyken dengede tutmaya çalıştı. Kaskları da bulunmayan gençler, trafiği ve kendi canlarını tehlikeye atarak D-100 Karayolu’nda tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etti. Yüreklerin ağıza geldiği anlar, bir başka araçta bulunan vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

05 May 2022 - 23:31 İHA Kocaeli- Asayiş

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