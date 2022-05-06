27 yaşındaki genç av tüfeği ile intihar etti

Alınan bilgiye göre Derince Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde eve gelen Furkan Demirışık, evde abisini göremeyince durumdan şüphelenerek çatı katını kontrol etti. Bu esnada 27 yaşında olan ve elektrik işleri yaptığı öğrenilen abisi Faruk Demirışık’ı hareketsiz bir halde yerde yatarken bulan kardeşi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Demirışık'ın av tüfeği ile başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

BABASI DA İNTİHAR ETMİŞTİ

Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Faruk Demirışık ‘ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Demirışık’ın psikolojik sorunları olduğu bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken elektrikçi olan babası Adnan Demirışık'ın ise 2011 yılında ortadan kaybolduğu ve 73 gün sonra Derince eski liman yolu mevkisindeki boş bir depoda cesedi başsız olarak bulunmuştu. Yapılan incelemelerde baba Demirışık'ın intihar ettiği öne sürülmüştü.