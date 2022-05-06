2021 yılında 53 kişi yaşamına son verdi

Kocaeli’de 2021 yılında yaşanan intihar olaylarında 53 kişi çeşitli yöntemlerle intihar ederek yaşamına son verdi. Basında yer alan haberlerden derlenen verilere göre en çok intihar edilen ilçelerin başında 16 intihar vakası ile İzmit başı çekerken, Körfez’de 10, Gölcük’te ve Gebze’de 6, Derince’de 4, Başiskele ve Karamürsel’de 3, Kartepe’de 2, Çayırova, Darıca ve Kandıra’da 1, Dilovası’nda ise 0 kişi intihar etti. Bu intihar vakalarından 45’i erkek 8’i kadın olarak belirlendi. 2021 yılının ilk intihar vakası 3 Ocak tarihinde Gebze’den gelirken son intihar vakası ise 29 Aralık’ta Başiskele’den geldi.

MADDİ SORUNLAR, İŞSİZLİK

2021’de yaşanan intihar haberlerine baktığımızda çoğunlukla erkeklerin intihar ettiği gözlenirken intihar sebeplerinin ise genellikle maddi sorunlar, işsizlik, ailevi sorunlar ve benzer nedenlere bağlı psikolojik sıkıntılar nedeniyle intihar ettikleri belirlendi. 2021’de intihar edenlerin çoğunluğunun kendini asarak yaşamına son vermesi dikkat çekti.

EN GENCİ 18, EN YAŞLISI 97

2021 yılında intihar edenlerin en genci 15, en yaşlısı ise 80 yaşında olması dikkat çekerken en çok intihar edenlerin yaş ortalamasının ise orta yaş grubunda olduğu tespit edildi. Ayrıca intihar eylemi 20 yaş altında 4 kişi de görüldü.

2021’İN BİRİNCİ AYINDA SAYI 5 OLDU

1 Ocak 2022’den 6 Şubat 2022 tarihine kadar Kocaeli genelinde yaşanan intihar vakalarının sayısı 5’e yükseldi. Son acı haber ise 29 Ocak’ta İzmit’ten geldi. İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi’nde ikamet eden ve bir süre önce işten çıkartıldığı öğrenilen 43 yaşındaki Yusuf Kırtay, kendisini evde asarak yaşamına son verdi.

2021 İNTİHARLAR

TARİH İLÇE İSİM YAŞ MESLEK

1. 3 Ocak Gebze I.R.I 21 Öğrenci

2. 4 Ocak Gebze V.D 40 -

3. 11 Ocak Körfez A.A. 19 -

4. 13 Ocak Başiskele Faik Güler 36 Tır şoförü

5. 14 Ocak Gebze Mustafa Uysal – Esnaf

6. 19 Ocak İzmit Cihan Elmas 30 -

7. 9 Şubat İzmit Tugay Adak 28 Ticaret

8. 10 Şubat Gölcük Ahmet Tarı 25 -

9. 11 Şubat Gebze Samet Özdemir 32 -

10. 12 Şubat Körfez Ünal Çetinkaya 25 İnşaat işçisi

11. 13 Şubat İzmit Kadir Gündüz 28 -

12. 14 Şubat İzmit M.Ö. 23 -

13. 15 Şubat İzmit Ahmet Orhan 60 Serbest meslek

14. 3 Mart İzmit Muhammet Çuhadar - İşçi

15. 3 Mart Kartepe S.K. - -

16. 2 Nisan İzmit Emirhan Demircan 19 -

17. 7 Nisan Körfez Abdul Samet Çetinkaya 23 Müzisyen

18. 16 Nisan İzmit Muammer Metin 37 İşçi

19. 20 Nisan Kandıra Hüseyin Kaner 80

20. 26 Nisan İzmit Yeter Kopal 33 -

21. 9 Mayıs Derince Gökhan Baydar 45 -

22. 10 Mayıs Körfez Sibel Özkan 40 -

23. 22 Mayıs Gölcük Mehmet Akça 38 Tershane işçisi

24. 8 Haziran Körfez Yılmaz İ 46 Gemi acentasında çalışıyor

25. 9 Haziran İzmit Eren Özmen 38 -

26. 9 Haziran Karamürsel M.T. 29 -

27. 18 Haziran Gölcük Aydın Eken - Tersane Komutanı

28. 6 Temmuz Körfez Zikri Adalı 71 Emekli

29. 12 Temmuz İzmit Olcay Ersoy 27 Pazarcı

30. 26 Temmuz Körfez Kadir Canayakın 67 -

31. 30 Temmuz İzmit Eyüp Ekrem - Mermerci

32. 6 Ağustos İzmit Hüseyin Duymuş 65 Çiftçi

33. 11 Ağustos Körfez Barış Sezgin 28 -

34. 8 Eylül Derince Ali Şahin 65 Besici

35. 12 Eylül Gebze E.Ç. 21 Öğrenci

36. 19 Eylül Karamürsel Arif Güzel - -

37. 20 Eylül Başiskele Bera Karabıyık - -

38. 30 Eylül Gölcük Melih Sürmelioğlu 64 Avukat

39. 5 Ekim Gölcük Rabia Balkış 16 -

40. 29 Ekim Çayırova Ceylan Ö. - Hemşire

41. 4 Kasım KartepeSamet Tolay 28 -

42. 17 Kasım Karamürsel Enis T. - Tiyatro öğretmeni

43. 18 Kasım Derince Ebubekir E. 15 -

44. 27 Kasım İzmit Mustafa Ünsal 22 -

45. 28 Kasım Gebze Erhan Ersoy 42 İş insanı

46. 29 Kasım İzmit İlyas Yazıcı KOÜ personeli

47. 08 Aralık Darıca Yusuf Demirel 44 Özel güvenlik görevlisi

48. 15 Aralık İzmit Nurten Uyanık 36 -

49. 16 Aralık Körfez Celal Serçe 47 Temizlik işçisi

50. 18 Aralık Derince Dilek Alıcı 40

51. 20 Aralık Körfez Emine Ertan 40 -

52. 21 Aralık Gölcük Halil Kamış 55 Galerici

53. 29 Aralık Başiskele Turgay Çetin 36 Pimapenci