06 May 2022 - 09:33- Asayiş G: 06 May 2022 - 09:35

2021 yılında 53 kişi yaşamına son verdi

Kocaeli’de 2021 yılında 53 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. En çok intihar olayının yaşandığı ilçelerin başında İzmit gelirken, basından derlenen verilere göre hiç intihar vakasının yaşanmadığı ilçe Dilovası oldu
2021 yılında 53 kişi yaşamına son verdi mask

Kocaeli’de 2021 yılında yaşanan intihar olaylarında 53 kişi çeşitli yöntemlerle intihar ederek yaşamına son verdi. Basında yer alan haberlerden derlenen verilere göre en çok intihar edilen ilçelerin başında 16 intihar vakası ile İzmit başı çekerken, Körfez’de 10, Gölcük’te ve Gebze’de 6, Derince’de 4, Başiskele ve Karamürsel’de 3, Kartepe’de 2, Çayırova, Darıca ve Kandıra’da 1, Dilovası’nda ise 0 kişi intihar etti. Bu intihar vakalarından 45’i erkek 8’i kadın olarak belirlendi. 2021 yılının ilk intihar vakası 3 Ocak tarihinde Gebze’den gelirken son intihar vakası ise 29 Aralık’ta Başiskele’den geldi.

MADDİ SORUNLAR, İŞSİZLİK

2021’de yaşanan intihar haberlerine baktığımızda çoğunlukla erkeklerin intihar ettiği gözlenirken intihar sebeplerinin ise genellikle maddi sorunlar, işsizlik, ailevi sorunlar ve benzer nedenlere bağlı psikolojik sıkıntılar nedeniyle intihar ettikleri belirlendi. 2021’de intihar edenlerin çoğunluğunun kendini asarak yaşamına son vermesi dikkat çekti.

EN GENCİ 18, EN YAŞLISI 97

2021 yılında intihar edenlerin en genci 15, en yaşlısı ise 80 yaşında olması dikkat çekerken en çok intihar edenlerin yaş ortalamasının ise orta yaş grubunda olduğu tespit edildi. Ayrıca intihar eylemi 20 yaş altında 4 kişi de görüldü.

2021’İN BİRİNCİ AYINDA SAYI 5 OLDU

1 Ocak 2022’den 6 Şubat 2022 tarihine kadar Kocaeli genelinde yaşanan intihar vakalarının sayısı 5’e yükseldi. Son acı haber ise 29 Ocak’ta İzmit’ten geldi. İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi’nde ikamet eden ve bir süre önce işten çıkartıldığı öğrenilen 43 yaşındaki Yusuf Kırtay, kendisini evde asarak yaşamına son verdi.

          2021 İNTİHARLAR

 

TARİH                  İLÇE                      İSİM                   YAŞ                MESLEK

1.   3 Ocak               Gebze                 I.R.I                    21                   Öğrenci

2.   4 Ocak               Gebze                V.D                     40                       -

3.   11 Ocak             Körfez                A.A.                    19                       -

4.   13 Ocak             Başiskele      Faik Güler               36                  Tır şoförü

5.   14 Ocak             Gebze          Mustafa Uysal         –                       Esnaf

6.   19 Ocak             İzmit            Cihan Elmas             30                       -

7.   9 Şubat              İzmit            Tugay Adak              28                   Ticaret

8.   10 Şubat           Gölcük          Ahmet Tarı              25                      -

9.   11 Şubat           Gebze           Samet Özdemir      32                      -

10. 12 Şubat           Körfez           Ünal Çetinkaya       25                İnşaat işçisi

11.  13 Şubat          İzmit             Kadir Gündüz          28                       -

12. 14 Şubat           İzmit                 M.Ö.                     23                      -

13. 15 Şubat           İzmit             Ahmet Orhan          60             Serbest meslek

14. 3 Mart             İzmit            Muhammet Çuhadar   -                    İşçi

15. 3 Mart            Kartepe                  S.K.                       -                      -

16. 2 Nisan           İzmit           Emirhan Demircan     19                     -

17.  7 Nisan          Körfez    Abdul Samet Çetinkaya 23               Müzisyen

18.  16 Nisan        İzmit        Muammer Metin          37                   İşçi

19. 20 Nisan        Kandıra   Hüseyin Kaner                80

20.  26 Nisan       İzmit          Yeter Kopal                   33                     -

21.  9 Mayıs        Derince   Gökhan Baydar               45                     -

22.  10 Mayıs      Körfez       Sibel Özkan                    40                    -

23. 22 Mayıs       Gölcük      Mehmet Akça               38              Tershane işçisi

24. 8 Haziran       Körfez      Yılmaz İ                          46           Gemi acentasında çalışıyor

25. 9 Haziran        İzmit        Eren Özmen                 38                       -

26.  9 Haziran     Karamürsel        M.T.                      29                      -

27. 18 Haziran   Gölcük         Aydın Eken                   -                 Tersane Komutanı

28. 6 Temmuz   Körfez        Zikri Adalı                     71                 Emekli

29. 12 Temmuz  İzmit          Olcay Ersoy                 27                 Pazarcı

30. 26 Temmuz  Körfez     Kadir Canayakın         67                        -

31. 30 Temmuz   İzmit       Eyüp Ekrem                   -                 Mermerci

32. 6 Ağustos       İzmit       Hüseyin Duymuş         65              Çiftçi

33. 11 Ağustos    Körfez     Barış Sezgin                  28              -

34.  8 Eylül           Derince   Ali Şahin                        65               Besici

35. 12 Eylül          Gebze      E.Ç.                                  21               Öğrenci

36.  19 Eylül        Karamürsel      Arif Güzel               -                         -

37.  20 Eylül       Başiskele          Bera Karabıyık        -                         -

38. 30 Eylül         Gölcük             Melih Sürmelioğlu  64                Avukat

39.  5 Ekim           Gölcük            Rabia Balkış            16                      -

40. 29 Ekim         Çayırova          Ceylan Ö.                -                      Hemşire

41. 4 Kasım         KartepeSamet Tolay            28                           -

42. 17 Kasım    Karamürsel        Enis T.                     -               Tiyatro öğretmeni

43. 18 Kasım     Derince              Ebubekir E.          15                        -

44. 27 Kasım      İzmit                  Mustafa Ünsal     22                       -

45. 28 Kasım     Gebze                Erhan Ersoy          42                 İş insanı

46. 29 Kasım      İzmit                  İlyas Yazıcı                              KOÜ personeli

47. 08 Aralık        Darıca        Yusuf Demirel             44          Özel güvenlik görevlisi

48. 15 Aralık        İzmit              Nurten Uyanık       36                     -

49. 16 Aralık        Körfez             Celal Serçe            47             Temizlik işçisi

50. 18 Aralık       Derince             Dilek Alıcı             40 

51. 20 Aralık       Körfez              Emine Ertan        40                    -

52. 21 Aralık      Gölcük             Halil Kamış           55               Galerici

53. 29 Aralık     Başiskele          Turgay Çetin       36               Pimapenci

06 May 2022 - 09:33 Kocaeli- Asayiş

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